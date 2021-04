Raed Arafat: Aș dori să clarific situația care a apărut la Spitalul Foișor și să explic exact ce s-a întâmplat. Astăzi dimineață era clar că unitățile de primiri urgențe sunt suprasolicitate și au ajuns la un număr foarte mare de pacienți intubați, ventilați sau care au nevoie de oxigen și internare în spital. Nu erau locuri în București, oriunde a sunat centrul de comandă s-a primit răspunsul că nu sunt locuri. Nici la ATI, nici în alte secții, nici în zonele limitrofe Bucureștiului. Am primit telefon de la managerul Spitalulului Sfântul Pantelimon și m-a anunțat că sunt 18 pacienți fie intubați, ventilați, fie pe ventilație non-invazivă în unitatea de primiri urgențe. Primul pas a fost să găsim locuri la distanță. La Iași, (...) am transferat 3 pacienți. 2 pacienți i-am transferat la Spitalul Gerota, spitalul MAI. (...) Ne-am orientat spre Spitalul Foișor. De ce? 21 de paturi de terapie intensivă și acolo există 200 de paturi în total cu oxigen, din care 90 ar putea fi folosite pentru pacienții cu COVID. În cursul zilei am semnat ordinul, care a fost avizat și de ministrul Sănătății. Am avut o discuție cu managerul spitalului și l-am informat. L-am informat și pe primarul Capitalei. (...)

Urmărește întreaga declarație a lui Raed Arafat, în care explică contextul transformării Spitalului Foișor în spital suport COVID.

Spitalul de Ortopedie Foișor din București a fost evacuat, vineri seara, după ce s-a decis ca unitatea să devină spital suport COVID. Pacienții au fost scoși din spital în stare gravă, unii au început să plângă.