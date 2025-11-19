UPDATE 8:00 - SUA poartă negocieri secrete de pace cu Moscova pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Axios

Casa Albă și Moscova lucrează în secret la o propunere de încheiere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a relatat Axios pe 18 noiembrie, citând oficiali americani și ruși.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și trimisul rus Kirill Dmitriev au discutat pe larg un plan de pace în 28 de puncte, a declarat un oficial american sub protecția anonimatului.

Dmitriev a descris acordul secret de pace într-o notă optimistă, afirmând că, spre deosebire de trecut, „simțim că poziția Rusiei este cu adevărat ascultată", potrivit Kyiv Independent.