Pană majoră de curent în Ucraina, după atacuri aeriene masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice. Alertă în țările vecine

Un depozit de cauciuc din Liov a fost lovit de rachete
Ucraina se confruntă cu numeroase pene de curent la nivel național, după ce Rusia a lansat din nou un atac masiv cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice, de această dată vizând orașele din vestul țării. Statele vecine, România și Polonia, au mobilizat avioane de luptă, în urma apariției unor drone în spațiul lor aerian

 

Un incendiu de proporții a fost raportat la Liov, iar imagini postate pe Telegram au arătat un nor uriaș de fum deasupra orașului.

„Închideți ferestrele, aerul ar putea fi poluat”, au avertizat autoritățile locale,  după ce un depozit de anvelope a fost lovit, dar că nu există victime.

În orașul Ternopil, autoritățile au raportat „lovituri asupra clădirilor rezidențiale”. Imagini postate pe rețelele sociale au arătat mai multe etaje ale unui bloc complet distruse.

Momentan nu există informații despre victime.

„Rusia atacă din nou infrastructura noastră energetică. Din această cauză, au fost introduse întrerupoeri de urgență ale energiei în mai multe regiuni ale Ucrainei”, a transmis Ministerul Energiei.

Forțele armate ale României și Poloniei au au ridicat avioane de vânătoare în propriul spațiu aerian, ca răspuns la atacul rusesc în zonele de la granițe.

Rusia lansează în mod regulat atacuri de amploare asupra orașelor ucrainene, iar în ultimele luni Moscova și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii energetice, încercând să arunce Ucraina într-o nouă iarnă dificilă, potrivit Kyiv Independent.

