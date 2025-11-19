Un incendiu de proporții a fost raportat la Liov, iar imagini postate pe Telegram au arătat un nor uriaș de fum deasupra orașului.

„Închideți ferestrele, aerul ar putea fi poluat”, au avertizat autoritățile locale, după ce un depozit de anvelope a fost lovit, dar că nu există victime.

În orașul Ternopil, autoritățile au raportat „lovituri asupra clădirilor rezidențiale”. Imagini postate pe rețelele sociale au arătat mai multe etaje ale unui bloc complet distruse.

Momentan nu există informații despre victime.

„Rusia atacă din nou infrastructura noastră energetică. Din această cauză, au fost introduse întrerupoeri de urgență ale energiei în mai multe regiuni ale Ucrainei”, a transmis Ministerul Energiei.

Forțele armate ale României și Poloniei au au ridicat avioane de vânătoare în propriul spațiu aerian, ca răspuns la atacul rusesc în zonele de la granițe.

Rusia lansează în mod regulat atacuri de amploare asupra orașelor ucrainene, iar în ultimele luni Moscova și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii energetice, încercând să arunce Ucraina într-o nouă iarnă dificilă, potrivit Kyiv Independent.