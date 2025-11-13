UPDATE 18:30 - Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să nu le mai permită bărbaților tineri să părăsească Ucraina.

Potrivit unei declarații date de Merz la Berlin, după ce a avut o convorbire telefonică cu Zelenski, cancelarul german i-a solicitat președintelui ucrainean ”să vegheze ca, în special, tinerii bărbați ucraineni să nu vină în număr mare și tot mai mulți în Germania, ci să-și facă datoria în țara lor”.

Ajutoarele sociale de care beneficiază în Germania refugiații ucraineni vor fi diminuate, ”astfel încât stimulentul de a munci să fie mai puternic decât tentația de a rămâne în sistemul de asistență socială”, a anunțat în aceeași intervenție Friedrich Merz.

El a explicat că aceste beneficii vor fi diminuate prin includerea refugiaților ucraineni în rândul celor cărora li se aplică legislația ajutoarelor sociale pentru solicitanții de azil.

Cu toate acestea, măsura se va aplica numai în cazul ucrainenilor - bărbați și femei - sosiți în Germania după 1 aprilie 2025, au declarat surse guvernamentale germane pentru AFP, confirmând o relatare a ziarului Bild. Această măsură ar urma să genereze economii de circa 730 de milioane de euro pentru bugetul Germaniei anul viitor.

Dintre cei peste 5,6 milioane de ucraineni care s-au refugiat în străinătate - marea majoritate în state europene - după invazia lansată de Rusia în februarie 2022, Germania a primit mai mult un milion, cei mai mulți fiind femei și copii.

Dar sosirea tinerilor ucraineni în Germania s-a accelerat rapid după decizia Kievului de la sfârșitul lunii august de a relaxa legea marțială și de a le permite bărbaților tineri să iasă din țară.

Conform legii marțiale aplicate în Ucraina odată cu lansarea invaziei ruse, bărbații apți să servească în armată, cu vârste între 22 și 60 de ani, au interdicție de a părăsi țara. Interdicția s-a aplicat până în august anul acesta și celor cu vârste între 18 și 22 de ani, iar ridicarea ei a condus la creșterea numărului tinerilor care au părăsit Ucraina.

UPDATE 17:00 - Kremlinul susține că ”mai devreme sau mai târziu” Ucraina va trebui să negocieze

Kremlinul a declarat joi că Ucraina va trebui să negocieze cu Rusia ”mai devreme sau mai târziu” și a apreciat că pozițiile de negocierile ale Kievului se vor înrăutăți cu fiecare zi ce trece, informează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut joi în fața jurnaliștilor că Rusia rămâne deschisă unei reglementări politice și diplomatice și că dorește pace.

Însă, în absența unei astfel de oportunități, Rusia va continua să lupte pentru a-și apăra propria securitate în beneficiul generațiilor viitoare, a adăugat Peskov.

”Partea ucraineană ar trebui să știe că mai devreme sau mai târziu va trebui să negocieze, însă de pe o poziție mult mai proastă. Poziția regimului de la Kiev se înrăutățește pe zi ce trece”, a afirmat Peskov.

UPDATE 16:10 - Rusia anunţă cucerirea satului Danilivka în Dnipropetrovsk şi oraşului Sînelnîkove în Harkov

Frontul din Zaorojie este mult mai puţin activ decât frontul din estul Ucrainei, unde se concentrează confrunătrile armate şi unde armata rusă a revenedicat săptămâna aceasta cucerirea a două localităţi.

Mai înainte, poziţile celor două tabere au rămas, în mare, ”îngheţate” timp de doi ani.

Ministerul rus al Apărării a anunţat, joi, cucerirea satului Danilivka, în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk - în care militari ruţi au pătruns în vară - şi a oraşului Sînelnîkove, situat în regiunea Harkov - alt front care era în mare ”îngheşat” de mai multe luni.

În estul Ucrainei, confrunătri armate se concentrează în vederea preluării controlului asupra nodului-cheie Pokrovsk.

Sute de militari ruşi au pătruns în ultimele săptămâni în zonă şi pun la încercare apărarea ucraineană.

UPDATE 14:10 - Zelenski, după discuția cu cancelarul german Merz: „Ajutorul Germaniei a salvat mii de vieți”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi, pe platforma X, că a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz despre situația de pe front și despre noi pași pentru întărirea apărării Ucrainei, mulțumindu-i pentru sprijinul militar și politic oferit de Germania. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că a avut o convorbire cu cancelarul german Friedrich Merz, la scurt timp după ce a vizitat posturile de comandă ale brigăzilor și corpurilor de luptă ucrainene. Liderul de la Kiev a precizat că i-a prezentat lui Merz situația actuală de pe front și au discutat despre măsurile esențiale care pot consolida apărarea Ucrainei, conform Mediafax. „Sunt recunoscător Germaniei pentru sprijinul său. De la începutul invaziei la scară largă, ajutorul german a salvat mii de vieți”, a scris Zelenski pe X. El a subliniat importanța sistemelor de apărare antiaeriană, a pachetelor militare și a sprijinului pentru reziliența țării. Cei doi lideri au discutat și despre cooperarea bilaterală și coordonarea pozițiilor Ucrainei pe plan european. „Apreciez sfaturile sale și l-am asigurat pe Friedrich că Ucraina va face tot ce este necesar pentru a întări încrederea partenerilor”, a transmis Zelenski.

UPDATE 13.35 - Kremlinul avertizează Ucraina că va trebui să negocieze cu Rusia mai devreme sau mai târziu

Kremlinul a declarat joi că Ucraina va trebui să negocieze cu Rusia „mai devreme sau mai târziu”, în timp ce Volodimir Zelenski le cere aliaților europeni să deblocheze noi fonduri. Rusia, care încearcă să preia controlul asupra orașului Pokrovsk din estul Ucrainei, a acuzat oficialii ucraineni că refuză să se angajeze în discuții de pace. Kievul afirmă că termenii impuși de Moscova pentru a pune capăt războiului sunt inacceptabili și echivalenți cu o capitulare, relatează Reuters. Kremlinul condiționează încheierea războiului de recunoașterea de către Ucraina a teritoriilor ocupate ca parte a Federației Ruse, de acceptarea unei neutralități permanente care să excludă aderarea la NATO, precum și de o demilitarizare a Ucrainei. „Partea ucraineană ar trebui să știe că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să negocieze, dar dintr-o poziție mult mai proastă. Poziția regimului de la Kiev se va deteriora pe zi ce trece”, a spus Peskov. UPDATE 11:20 - Explozie în Rusia, în urma unor presupuse atacuri ucrainene cu drone și rachete

Explozii au fost raportate în orașul rus Oryol în noaptea de 13 noiembrie, în timp ce autoritățile au declarat simultan existența unor amenințări cu rachete și drone în regiune, potrivit locuitorilor și presei ruse. Regiunea se află la aproximativ 150 de kilometri de granița ucraineană.

Un scurt mesaj de alertă „rămâneți în adăpost” a fost emis în jurul orei 4:30 dimineața, urmat de zgomote puternice și explozii intense, surprinse de localnici în înregistrări video, inclusiv imagini cu resturi căzând într-o zonă rezidențială.

Comunitățile online locale au transmis că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate și au susținut că mai multe ținte aeriene au fost distruse, în timp ce martorii au raportat prezența unor drone neidentificate pe cer.

Oryol găzduiește mai multe depozite de petrol și o bază militară folosită pentru lansarea dronelor Shahed către Ucraina.

Publicația The Kyiv Independent nu a putut verifica aceste informații la momentul publicării.

UPDATE 9:00 - Armistiţiu ”de urgenţă” cerut în Ucraina de către G7 în contextul având în vedere impasul în care negocierile de pace se află în acest moment

G7 cere de urgență un armistiţiu în Ucraina, după aproape patru ani de război, în urma unei reuniuni în Canada a miniştrilor de Externe, în contextul în care negocierile de pace se află în impas, relatează AFP.

Reprezentanţii Statelor Unite, Franţei, Canadei, Italiei, Germaniei, Regatului Unit şi Japoniei îşi reiterează în acest comunicat comun ”susţinerea de neclintit” a Ucrainei şi faţă de suveranitatea ucraineană. Together in Canada, G7 Foreign Ministers reaffirmed the choice to keep working together on solutions to the major challenges today, from stepping up coordination on maritime safety to improving energy security.



Ministers also called for an immediate ceasefire in Ukraine and… pic.twitter.com/iyq9pzj2Cr — Kaja Kallas (@kajakallas) November 12, 2025

UPDATE 8:00 - Lavrov acuză Europa că se pregătește pentru un nou război împotriva Rusiei şi înceracă să atragă și Statele Unite

Ministrul rus de Externe a declarat că “europenii sabotează orice eforturi de menținere a păcii, refuzând contactele directe cu Moscova și continuând să impună noi „sancțiuni” care se întorc împotriva propriilor economii”.

Țările europene sabotează orice eforturi de menținere a păcii și se pregătesc în mod deschis pentru un nou război de amploare împotriva Rusiei, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, potrivit TASS.

UPDATE 7:00 - Scandal uraiș de corupție la Kiev

Suspecții într-un amplu caz de corupție din sectorul energetic ar fi manipulat oficiali de rang înalt ca parte a unei rețele extinse de trafic de influență, au declarat procurorii în cadrul audierilor din 11–12 noiembrie.

Audierile au avut loc după ce Biroul Național Anticorupție (NABU) a pus sub acuzare opt persoane pentru luare de mită, abuz în serviciu și îmbogățire ilicită, într-un caz major care implică compania de stat Energoatom, responsabilă cu energia nucleară.

Presupusul lider al rețelei este Timur Mindich, un apropiat al președintelui Volodîmîr Zelenski și coproprietar al companiei de producție Kvartal 95, fondată de Zelenski.

Pe 12 noiembrie, Curtea Supremă Anticorupție i-a arestat pe Dmytro Basov, Ihor Myroniuk, Ihor Fursenko și Lesia Ustimenko, stabilind cauțiuni între 25 milioane grivne (600.000 dolari) și 126 milioane grivne (3 milioane dolari). Curtea nu a analizat încă mandatul de arestare pentru Liudmila Zorina, care a fost și ea reținută de NABU.