Întâlnirea a fost decisă în timpul unei conversații telefonice, joi, între liderii rus și american, de care liderul de la Kremlin a profitat pentru a avertiza că livrarea acestor arme americane va "dauna considerabil" relației dintre Moscova și Washington.



Summitul va avea loc "în următoarele două săptămâni", a precizat Donald Trump joi în cursul unei discuții cu presa în Biroul Oval.

Pe rețeaua sa Truth Social, el a scris că schimbul de opinii cu Vladimir Putin a fost "foarte productiv", Moscova descriindu-l ca fiind "extrem de sincer și plin de încredere".

"Vedem deja că Moscova se grăbește să reia dialogul imediat ce aude despre Tomahawk", a comentat pe X președintele ucrainean care a sosit joi la Washington.

Vineri, el speră să îl convingă pe Donald Trump să întărească armata ucraineană, în timp ce Rusia își intensifică atacurile împotriva infrastructurii energetice din Ucraina.

Președintele american s-a arătat foarte prudent când a fost întrebat joi despre posibila livrare a acestor rachete de croazieră către Kiev.

"Nu putem epuiza rezervele propriei noastre țări", a spus Donald Trump, adăugând: \"Și noi avem nevoie de ele, deci nu știu ce putem face".

În cursul convorbirii cu omologul său, "Vladimir Putin a reiterat teza că rachetele Tomahawk nu vor schimba situația pe câmpul de luptă, dar vor provoca daune semnificative relațiilor dintre țările noastre, fără a mai menționa perspectivele unei rezolvări pașnice" în Ucraina, a indicat consilierul său diplomatic, Iuri Ușakov.

Rachetele BGM-109 Tomahawk zboară până la 1.600 de kilometri, cu 880 km/h și la câteva zeci de metri deasupra solului.

Convorbirea telefonică de joi marchează o revenire a cordialității dintre liderii american și rus, ale căror relații se răciseră oarecum după summitul din 15 august din Alaska, care s-a încheiat fără progrese concrete în războiul din Ucraina.

"Am decis ca o reuniune a consilierilor noștri la nivel înalt să aibă loc săptămâna viitoare. Primele reuniuni vor fi conduse de secretarul de stat american Mario Rubio pentru Statele Unite" într-o locație care urmează să fie stabilită, a scris Donald Trump pe Truth Social.

"Apoi, eu și președintele Putin ne vom întâlni într-o loc deja convenit, Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «fără glorie» dintre Rusia și Ucraina", a continuat liderul de la Casa Albă.

"Reprezentanții celor două țări vor începe imediat pregătirile pentru un summit, care ar putea fi organizat, de exemplu, la Budapesta", a declarat Iuri Ușakov.

"Suntem pregătiți!", a comentat pe X premierul ungar Viktor Orban, aliat al președintelui american și apropiat al Kremlinului.

Vladimir Putin face obiectul unui mandat de arestare din partea Curții Penale Internaționale, din care Ungaria a decis să se retragă. Această retragere va fi efectivă din 2 iunie 2026.

Viktor Orban l-a primit deja în aprilie pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, și el vizat de un mandat de arestare din partea instituției cu sediul la Haga (Țările de Jos).

De la revenirea sa la putere, Donald Trump a rupt izolarea în care puterile occidentale îl ținuseră pe Vladimir Putin încă de la începutul războiului din Ucraina.

De asemenea, el a pus sub semnul întrebării ajutorul militar acordat Ucrainei de către Washington în timpul președinției predecesorului său democrat Joe Biden, mergând până la a-l intimida public pe Volodimir Zelenski în timpul unei confruntări extraordinare în Biroul Oval, în februarie.

Președintele american, convins de relația sa privilegiată cu omologul său rus, a dat inițial asigurări că poate pune capăt conflictului foarte repede, înainte de a admite că situația este mai complexă decât se aștepta.

Recent, el a estimat, spre surprinderea generală, că Ucraina poate câștiga războiul.