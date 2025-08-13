UPDATE 18:15 - Zelenski și un grup de lideri europeni au început întâlnirea online cu Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și un grup de lideri europeni au început miercuri după-amiază reuniunea online cu președintele american Donald Trump, încercând să-l determine pe acesta din urmă să susțină interesele Ucrainei la summitul pe care el îl va avea vineri în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin și care le provoacă aliaților europeni ai Ucrainei temeri că ar putea conduce la concesii teritoriale față de Rusia, relatează agenția DPA.



"Voi vorbi în curând cu lideri europeni. Sunt oameni formidabili care doresc să vadă un acord încheiat" pentru încetarea războiului în Ucraina, a scris Trump pe rețeaua de socializare Truth Social înaintea acestei întâlniri, care urmează unei reuniuni separate tot prin videoconferință pe care au avut-o grupul de lideri europeni ce discută acum cu Trump.

UPDATE 16:50 - Trump, despre liderii europeni înaintea videoconferinței cu ei: Sunt "oameni formidabili" care doresc un acord în Ucraina

Președintele american Donald Trump i-a descris pe liderii europeni cu care va avea miercuri o reuniune prin videoconferință, înaintea întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, drept "oameni formidabili" care doresc încheierea unui acord de pace în Ucraina, relatează agențiile internaționale de presă.

UPDATE 14:30 - Rusia a declarat miercuri că poziția sa privind încheierea războiului din Ucraina nu s-a schimbat de când președintele Vladimir Putin a stabilit condițiile sale anul trecut: retragerea completă a forțelor de la Kiev din regiunile cheie ale Ucrainei și renunțarea la ambițiile de adera la NATO, informează Reuters.

UPDATE 13:00 - Președintele Volodimir Zelenski face apel la contracararea oricărei eventuale ”înșelăciuni” din partea Rusiei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaților săi occidentali să exercite presiuni asupra Moscovei și să contracareze orice eventuală ”înșelăciune” din partea Rusiei, înaintea unor discuții pe care el le va avea miercuri cu mai mulți lideri europeni și cu omologul său american Donald Trump, informează France Presse.

UPDATE 12:30 - Putin a vorbit la telefon cu liderul nord-coreean despre negocierile cu SUA pe tema Ucrainei

Preşedintele Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe tema discuțiilor pe care le va avea cu preşedintele american Donald Trump, în Alaska, în această săptămână, a anunţat marţi Kremlinul, potrivit Reuters.

„Preşedintele rus a făcut schimb de informaţii cu Kim Jong-un în contextul viitoarelor discuţii cu preşedintele american Donald Trump”, a transmis Kremlinul printr-un comunicat de presă.

UPDATE 11:45 - Zelenski se deplasează la Berlin pentru reuniunea prin videoconferință cu președintele SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz la reuniunea prin videoconferință cu președintele american Donald Trump și cu mai mulți lideri europeni, reuniune consacrată întâlnirii pe care liderul de la Casa Albă o va avea cu președintele rus Vladimir Putin vineri în Alaska, transmit AFP, Reuters și DPA, citând surse guvernamentale germane.

Liderul de la Kiev ar urma să discute cu aliații europeni începând cu ora locală 14:00 (12:00 GMT). În afară de cancelarul Friedrich Merz, la discuții vor mai participa liderii din Franța, Regatul Unit, Italia, Polonia și Finlanda, precum și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

O oră mai târziu, va avea loc o a doua discuție, la care vor mai lua parte președintele american Donald Trump și vicepreședintele său JD Vance.

UPDATE 10:50 - Rusia a lansat 49 de drone și două rachete balistice asupra Ucrainei, marți noapte

Armata rusă a atacat Ucraina în noaptea de marți spre miercuri cu 49 de drone Shahed și drone de diversiune, lansate din regiunile ruse Koursk, Primorsko-Ahtarsk și Shatalovo, potrivit armatei aeriene ucrainene.

De asemenea, au fost trase două rachete balistice Iskander-M/KN-23 din regiunea Koursk, vizând zona Poltava.

Dronele de atac au lovit regiunile Donețk, Sumi și Cernihiv, a precizat aceeași sursă, citată de AFP.

Apărarea aeriană ucraineană susține că a respins atacul, doborând cele două rachete și 32 de drone Shahed și de diversiune. În total, au fost raportate 17 lovituri de drone asupra a 15 obiective.

UPDATE 9:50 - Mai mulți lideri europeni vor discuta miercuri cu președintele american Donald Trump, prin videoconferință, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei cu ocazia întâlnirii pe care o va avea vineri, în Alaska, cu omologul său rus Vladimir Putin, relatează France Presse și Reuters.

UPDATE 09:10 - Peste 121.000 de soldați ruși uciși în Ucraina au fost identificați, conform unei anchete media

Agenția media independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitățile a 121.507 de militari ruși uciși în Ucraina, relatează Kyiv Independent.

ȘTIRE INIȚIALĂ - „Acesta este un exercițiu de ascultare pentru președintele (Donald Trump)”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe.

Președintele Volodimir Zelenski, care se pare că nu va participa la această întrevedere, a vorbit cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan. Liderul de la Ankara s-a oferit să găzduiască viitoarele discuții de pace în Turcia.

Discuțiile dintre cei doi președinți au avut loc cu doar câteva zile înainte de summitul Trump-Putin din 15 august privind încheierea războiului din Ucraina.