Rares Bogdan, dublu-atac: PSD nu cunoaste Constitutia! Este rusinos ce a facut CNCD!

“Presededintele Romaniei e garantul Constitutiei si al statului de drept. Va reamintesc ca declaratiile presedintelui, chiar daca au parut foarte dure, au fost ferme si hotarate. Eu cred ca o parte din PSD nu cunoaste Constitutia Romaniei, in special articolul 1 din Constitutie, care spune ca <<statul roman este un stat national, suvern, independent, unitar si indivizibil>>. Acest articol 1 trebuie intiparit in mintea fiecarui roman, trebuie afisat pe panourile de pe toate drumurile”, a declarat Rares Bogdan, intr-o interventie telefonica la Realitatea Plus.

El a precizat ca spera ca PSD sa nu foloseasca CNCD ca instrument politic in lupta pentru putere. „In componenta institutiei ar trebui puse persoane competente si responsabile”, a aratat europarlamentarul.

In schimb, el a precizat ca nu are nicio importanta faptul ca forul este condus de o persoana de etnie maghiara.„Il cunosc pe Asztalos Csaba Ferenc. E un om rational. Sunt multe persoane oneste, de bun-simt, chiar mari patrioti, in randul etnicilor maghiari. Nu ma duc pe aceasta directie”, a spus liberalul. Rares Bogdan a mentionat insa ca sunt si „cativa sceleariti” care ataca mai ales in ani electorali si care tin "proiecte la sertar" menite sa inflameze si sa agite apele. „De data asta au sarit calul. Este rusinos ce au facut! Iohannis e un om care a condus un oras cum e Sibiul, un politician roman de etnie germana. Este minoritar aici, dar este de un patrotism feroce. E mai putin expansiv, e mai rece, dar va asigur ca reactioneaza ca orice om din tara asta cand aude imnul intonat sau vede un meci al echipei nationale”, a mai spus Rares Bogdan, care a cerut conducerii CNCD sa isi revizuiasca atitudinea.

In ceea ce priveste acuzatia sefului statului privind intentia PSD de a vinde Ardealul ungurilor, liberalul a precizat ca presedintele Romaniei s-a referit atunci la toate actiunile inteprinse de social-democrati din 2017 si pana acum, de la autonomia Tinutului Secuiesc si pana la oficializarea limbii maghiare in acest tinut. „Presedintele a facut declaratia preventiv. In limba romana exista metafore, exista simbolism. Cine nu intelege limba romana, ma ofer sa ii predau”, a conchis Rares Bogdan.

Premierul Ludovic Orban a catalogat, la randul sau, miercuri seara, in exclsivitate la Realitatea PLUS, amenda primită de Klaus Iohannis de la CNCD ca pe o formă de represiune împotriva președintelui României. Șeful Guvernului este convins că magistrații îi vor da câștig de cauză președintelui României, după ce Klaus Iohannis va contesta in instanta amenda de 5.000 de lei.