"Toate rapoartele și studiile atestă faptul că ne confruntăm în toată Europa cu fenomenul îmbătrânirii demografice, însă iată că studiile spun că România este printre alte țări din Europa, Letonia, Lituania, Grecia, Bulgaria, Portugalia, Croația și Polonia, țara în care în perioada 2023-2050 grupa de vârstă sub 20 de ani se va reduce cel mai mult din Europa. Dincolo de faptul că astăzi populația vârstnică depășește cu peste 32,4% populația tânără, România, din păcate, are a doua cea mai mare cifră de persoane vârstnice supusă riscului de sărăcie, de excluziune socială dintre membrii UE, iată, media noastră este de 43,7%, față de 23,1%, cât este media europeană, iar riscul de sărăcie și excluziune targhetează mult mai mult femeile, zona rurală și persoanele singure", a declarat Cynthia Deaconescu, adjunct al Avocatului Poporului, joi, într-o conferință de presă.

Aceasta a punctat că statul are obligația să ia măsuri să sprijine și să respecte dreptul la un nivel de trai decent, la sănătate a persoanelor vârstnice dependente, dar și a celor vârstnice singure, care se confruntă cu izolare și lipsa familiei.

"Politicile publice ale statului trebuie deja să se concentreze pe asigurarea și dezvoltarea serviciilor de asistență socială și medicală și formarea forței de muncă în aceste domenii", a spus Cynthia Deaconescu.

A atras atenția asupra insuficienței sau chiar inexistenței serviciilor de îngrijire pe termen lung a persoanelor vârstnice dependente și a lipsei de personal calificat.

"O situație dramatică este cea a vârstnicilor dependenți cu venituri mici și fără adăpost sau fără aparținători, pentru că în centrele de stat de cele mai multe ori ni se spune că nu mai sunt locuri sau aceste centre nu există în acea arie teritorială, iar pentru centrele private accesul acestora este aproape imposibil, pentru că nu au venituri. Nu există abordări integrate a pachetelor de măsuri destinate vârstnicilor, avem situația persoanelor blocate între sistemul medical și cel social", a adăugat adjunctul Avocatului Poporului.

Raportul special al Avocatului Poporului privind situația persoanelor vârstnice expuse unui risc mai mare de sărăcie și excluziune socială atrage atenția că o problemă esențială în contextul îngrijirii persoanelor vârstnice o reprezintă starea de sănătate precară. Nevoile de sănătate mintală ale vârstnicilor sunt adesea ignorate sau tratate superficial, ceea ce duce la o scădere a calității vieții acestora.

Singurătatea reprezintă o problemă majoră, cauzată de pierderea partenerilor de viață, plecarea copiilor în alte localități în căutarea unei vieți mai bune, lipsa locurilor dedicate petrecerii timpului liber și socializării între persoane vârstnice.

Raportul Avocatului Poporului formulează mai multe recomandări, printre care alocarea de fonduri nerambursabile pentru construirea, dotarea și înființarea de centre de recuperare, cămine de vârstnici, centre de zi pe tipuri de cazuistică, unități medico-sociale și finanțarea de la bugetul de stat corelată cu nevoile reale existente la nivelul local al UAT-ului. Creșterea numărului de persoane dependente, precum și modificările legislative intervenite determină o insuficiență a resurselor financiare la nivelul direcțiilor de asistență socială, acestea neputând implementa prevederile Legii nr. 17/2000 și ale hotărârii Guvernului nr. 797/2017, se arată în raport.