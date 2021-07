Realitatea PLUS

„Eu nu inchid in casa, decizia sa fie carantinati e una normala”, a declarat Raed Arafat despre deciziile luate în pandemie în ultimul an și jumătate, vineri seară, în excusivitate, la „Culisele statului paralel”, la Realitatea PLUS.

„Este decizia unui comitet si a unor grupuri de oameni care stiu ce spun, si a INSP. Arafat e comandantul actiunii. Eu nu ma supar ca am comunicat stiri mai negative. Rolul meu nu este sa atrag simpatii, ci sa-mi fac treaba. Chiar daca mi fac treaba, mai deranjez. Daca nu supar pe nimeni, garantat nu-mi fac treaba”, a mai spus șeful DSU.

Despre acuzațiile legate de măsurile luate în pandemie și nu numai, Arafat a spus că „pozitia de șef al DSU, nu e simpla, pe multi ii aud ca tu ieși numai când e ceva urat. Pai ce sa faca un sef departament de urgenta?!. Se ocupa de acest lucruri. (...) Unii imi spun ca esti folosit. Da, dar este fisa mea de post. Sa iasa sa explice si cand situația nu este plăcută. Noi nu iesim cand e totul normal, dar când e ceva grav, atunci iesim”.

„Faptul ca unii spun ca i-am inchis degeaba, i-as sfatui sa ia legătura cu prietenii din alte tari si sa vada ce au facut alte tari si sa compare cu România. Cred ca România a avut cele mai echilibrate masuri, cu exceptia primelor două luni cand nu stiam... S-au luat masuri echilibrate, cu restrictii in anumite conditii. Sunt masuri ce se iau in toate tarile”, a conchis Arafat.

Arafat nu a negat nici că a deranjat politic prin unele declarații sau măsuri pe care le-a cerut și a clarificat și poziția sa față de cei care l-au susținut în trecut și acum „s-au supărat”: „S-a mai întâmplat, dar problema trece repede. Nu vorbesc neapărat de situația pandemiei. Dar când aud, și repet, că acum nu-l mai susținem, s-au suparat pe mine Dar să se gândeasca ca, daca nu se luau unele masuri, oare unde eram?!”.