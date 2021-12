‘’S-au epuizat fondurile alocate pentru 2021. Este un an în care am triplat bugetul la Rabla Plus și am dublat bugetul la Rabla clasic. Este un an cu număr maxim de autoturisme finanțate prin Rabla clasic și un număr nemaiîntâlnit de mașini electrice finanțate prin Rabla Plus’’, a spus ministrul.

‘’Până la 1 februarie programul se suspendă, nu se oprește. Va continua anul viitor. Vom opera câteva modificări pentru a crește eficiența programului, pentru a scoate din circulație cât mai multe mașini poluante, astfel încât programul să-și atingă ținta adevărată, de a scoate cât mai multe din mașinile care poluează în România’’, a adăugat el.

Tanczos Barna spune că problema mașinilor poluante trebuie discutată în coaliție. Pe de o parte, este vorba despre sprijin pentru cei care nu au bani să-și cumpere o mașină nouă. Pe de altă parte, este vorba și despre o parte de descurajarea înmatriculării mașinilor mai vechi de 15 ani.

O variantă ar fi creșterea taxelor locale pentru mașinile poluante, a explicat ministrul.