Liderul de la Kremlin a respins acuzațiile oficialilor occidentali privind planuri militare împotriva altor state europene, numindu-le „absurde” și „ridicole”, conform Blick.​

„Nu am avut niciodată un astfel de obiectiv”, a insistat Putin, afirmând că discuțiile privind un atac asupra Europei sunt „absurde”.

Cu toate acestea, declarațiile sunt întâmpinate cu scepticism în capitalele occidentale, Kremlinul oferind asigurări similare și privind Ucraina înainte de invazia din februarie 2022.

Putin a reiterat că Rusia ar opri atacurile imediat dacă trupele ucrainene se retrag complet din regiunile anexate de Moscova, precum Donețk și Luhansk, eventual și Herson și Zaporijie.

„Dacă se retrag, încetăm focul. Dacă nu, îi vom forța să plece”, a afirmat el, menținând o poziție dură.