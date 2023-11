Prunele uscate sunt o sursa bogata de vitamine - A, C si grupul B, si minerale, precum calciu, magneziu, potasiu, seleniu si fier.

De asemenea, prunele uscate ofera organismului o buna doza de fibre care potolesc foamea si o amana pentru mai multe ore.

Ca mai toate fructele si legumele de culoare inchisa, de fapt, o culoare intermediara, intre indogo si negru si visiniul cel mai inchis, si prunele au in compozitia lor resveratrol, considerat cel mai puternic antioxidant cunoscut pana acum.

Resveratrolul, o substanta antitumorala, incetineste, cu pana 50%, inmultirea celulelor cancerigene sau poate chiar sa le si opreasca, stimuleaza inmultirea celulelor sanatoase si capacitatea lor de regenerare, scade nivelul colesterolului rau si creste nivelul celui bun.

Consumate zilnic, in portii mici, prunele uscate imbunatatesc digestia si te pot ajuta sa si slabesti, cu conditia sa nu faci abuz. Excesul de prune uscate iti poate aduce kilograme in plus din cauza continutului ridicat de zahar si calorii.

Prunele uscate, simple sau in combinatie cu alte alimente, scad riscul de cancer gratie resveratrolului din compozitie. Antioxidantii din prunele uscate contribuie la sporirea productiei de colagen, substanta care mentine sanatatea si elasticitatea pielii.

Prunele uscate consumate regulat, cat mai de timpuriu, in viata, te ajuta sa ai oase puternice si sa previi osteoporoza. Vitaminele si mineralele din continutul prunelor uscate intaresc imunitatea si te ajuta sa tii la distanta bolile cauzate de virusuri. In plus, prunele uscate te ajuta sa ai o glicemie echilibrata si nivel scazut al colesterolului "rau".

Printre alte beneficii ale acestor fructe uscate, dar nu si afumate, mai sunt de amintit si ca trateaza anemia si imbunatatesc functiile ficatului, pancreasului si rinichilor, scad aciditatea gastrica si oboseala, incetinesc procesul de imbatranire. Ca sa profiti de multitudinea antioxidantilor, nu decoji niciodata prunele.