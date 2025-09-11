Decizia a venit în urma instrucțiunilor președintelui Vladimir Putin, care a cerut lansarea lor în producția de serie. Seturile includ atât personaje reale, cât și unele fictive, scrie The Moscow Times.

Cine sunt eroii transformați în jucării

Printre figurine se regăsesc paramedicul militar Ekaterina Ivanova, operatorul de interceptări radio Grigory Vershinin și un băiat din Belgorod, pe nume Alyosha. Autoritățile folosesc acest copil în campanii de promovare a războiului. Toate aceste personaje au fost selectate pentru a întruchipa „eroii SVO”, termen folosit oficial pentru războiul împotriva Ucrainei.

Cum a apărut ideea proiectului

Proiectul a fost creat de Angelina Golozubova. Ea a explicat că ideea i-a venit din exterior, iar primele versiuni ale jucăriilor au fost ulterior modificate. Figurinele au fost completate cu simbolul Z, panglica Sfântului Gheorghe și stema regiunii Belgorod. Partenerul principal al inițiativei a devenit Ministerul regional pentru afaceri de tineret.

Mesajele transmise la ceremonia de premiere

La eveniment, prim-adjunctul șefului administrației prezidențiale, Serghei Kirienko, a declarat că jucăriile vor fi produse în masă. El a adăugat că scopul este ca acestea să „aducă bucurie băieților și fetelor”, citând cuvintele lui Putin. Aceste declarații au subliniat intenția Kremlinului de a transforma proiectul într-un instrument educațional cu largă acoperire.

Temele acceptate în cadrul competiției

La concurs au putut participa doar proiecte încadrate în patru categorii: „familie, valori spirituale și morale”, „istoria și cultura Rusiei”, „progrese tehnologice” și „eroii secolului XXI”. Organizatorii au primit aproximativ 30.000 de aplicații. Printre câștigătorii la categoria „jocuri de societate” s-au numărat titlurile „Marea Rusie” și „Voievod: Rusia antică”. În secțiunea „jucărie tehnică și tehnologică”, printre finaliști s-au regăsit proiecte precum „Cuptorul lui Emelya” și „Laboratorul lui Mendeleev”.

Unde vor fi distribuite noile jucării

Pe lângă grădinițe, figurinele „Micuții Eroi” vor fi prezente în centre de recreere și în biblioteci pentru copii. Prin această extindere, autoritățile își propun să răspândească simbolurile proiectului la scară largă, în mediile frecventate de cei mici. Distribuirea la nivel național transformă jucăriile într-un mijloc oficial de promovare, consolidat prin sprijinul direct al administrației prezidențiale.

