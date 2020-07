Proiectul de reorganizare al MAI, pe ultima sută de metri. Ce modificări se pregătesc

El a precizat că acest proiect s-a aflat în consultare publică încă din luna ianuarie a acestui an, fiind primite peste 400 de propuneri de la sindicate, corpul ofiţerilor din MAI, ONG-uri și ataşaţii pe Afaceri interne.



"Nu am mai putut continua în luna februarie această restructurare şi reorganizare, pentru că (...) a fost epidemia, starea de urgenţă. Din luna iunie, de când noi nu am mai fost implicaţi ca şi gestionare a stării de alertă în prima linie, în sensul în care gestionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nu a mai fost direct la ministrul de Interne, am refăcut grupul de lucru, am reorganizat acele întâlniri şi consultări. Proiectul este în faza finală, mai trebuie să-l prezint şi premierului şi celorlalţi colegi din Guvern care au şi ei o responsabilitate sau o implicare în obţinerea unei asemenea legislaţii, plus un aviz de la CSAT şi cred că, în perioada următoare, e vorba de săptămâni, acest proiect va fi făcut public", a afirmat Vela.



Potrivit acestuia, proiectul prevede înfiinţarea de puncte de lucru şi în alte oraşe, în afara celor reşedinţă de judeţ, astfel încât cetăţenii să nu mai facă deplasări pe distanţe mari pentru a avea acces la serviciile MAI, înfiinţarea Poliţiei Animalelor, schimbarea numelui Poliţiei Române în Poliţie Naţională, pentru a se face "o delimitare clară între Poliţia Naţională şi Poliţia Locală".



În plus, Vela a arătat că se impun modificări și în legislaţie în ceea ce priveşte închiderea unui caz la care Poliţia şi Procuratura lucrează, dacă păgubitul îşi retrage plângerea.

"Folosirea armamentului (de către poliţist - n.r.) trebuie gândită într-o filozofie în care, într-adevăr, să nu fie excese, nu sunt de acord cu violenţa, cu excesul, cu uzul de armă, atunci când nu este cazul, dar dacă eşti atacat ca poliţist şi există pericolul ca infractorul să-ţi fure pistolul şi să te împuşte, eu cred că în legislaţie ar trebui să tratăm exact acest episod, când eşti atacat de zece infractori şi tu eşti poliţist şi există şi posibilitatea să-ţi ia pistolul şi chiar să te împuşte, să fie considerată legitimă apărare. (...) Uzul de armă trebuie oarecum gândit şi în situaţia de legitimă apărare", a mai spus ministrul.