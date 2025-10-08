Ministerul Educației a introdus noi reguli prin care le este interzis cadrelor didactice să facă comparații între copii, chiar dacă unii părinți solicită insistent astfel de informații. Psihologii avertizează că aceste măsuri, deși bine intenționate, pot duce la situații în care elevii cu rezultate mai slabe nu mai sunt menționați deloc, din dorința de a evita stigmatizarea.

Testările devin confidențiale încă din clasele mici

Practic, Ministerul a extins principiul confidențialității și asupra testărilor cu subiect unic din ciclul primar, după ce, în urmă cu cinci ani, mediile examenelor naționale au început să fie afișate anonim, pe baza unor coduri. Deși rezultatele sunt exprimate inițial prin calificative și pot fi transformate în note doar la cererea părinților, profesorii nu mai au voie să le discute în mod public.

Ordinul ministerial stabilește că accesul la informațiile privind punctajul obținut de fiecare elev este limitat strict la profesor, elev și părinții acestuia. În practică, mulți părinți susțin această măsură, considerând că protejează copiii de comparații dăunătoare, sentimente de inferioritate și scăderea motivației școlare.