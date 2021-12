Lungmetrajul Spider-Man: No Way Home, a dominat box-office-ul nord-american de Crăciun şi a devenit, în cel de-al doilea weekend al său de proiecţie, primul film din era COVID-19 care a depăşit pragul încasărilor de 1 miliard de dolari la nivel global, a anunţat duminică Exhibitor Relations, o companie specializată în analize şi statistici din industria cinematografică, relatează agențiile France-Presse şi dpa.

Această peliculă, cu Tom Holland şi Zendaya în rolurile principale, s-a menţinut pe primul loc în box-office-ul nord-american şi a obţinut de vineri până duminică încasări de 81,5 milioane de dolari, ridicând totalul încasărilor sale din America de Nord la 467,3 milioane de dolari.

Pelicula a devenit în mod oficial titlul cu cele mai mari încasări din 2021 şi s-a alăturat producţiei Star Wars: The Force Awakens, care a reuşit aceeaşi performanţă (depăşirea pragului de 1 miliard de dolari în doar 12 zile) în anul 2015, conform revistei Variety.

Clasamentul box-offixe-ului american

Pe locul al doilea în box-office-ul nord-american a debutat animaţia muzicală Sing 2, produsă de Universal Pictures, care a obţinut în weekendul premierei sale încasări de 23,8 milioane de dolari.

„Spider-Man: No Way Home” şi „Sing 2” au fost lansate exclusiv în cinematografe, în timp ce The Matrix: Resurrections, a fost lansat simultan în sălile de proiecţii şi pe platforma de streaming HBO Max, dar în competiția filmelor noi cu succes mare la public mai există un rival, inclusiv în cursa pentru premii Oscar: Don\"t Look Up de la Netflix, o comedie distopică, dar puternic inspirată din lumea prezentului, plină de crize. Pelicula are o distribuție de excepție, cu Leonardo diCaprio, Jennifer Lawrence și Merryll Streep, printre alții.