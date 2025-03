Realitatea PLUS - Televiziunea Poporului continuă seria dezvăluirilor despre triada penalilor care au căpușat România și au controlat cele mai importante domenii. Vorbim inclusiv despre influență și presiuni asupra justiției. Procurorul Mircea Negulescu a explicat modul în care Victor Ponta ar fi pus presiune pe el pentru a ridica sechestrul pus în cazului unui dosar în care era vizat Sebastian Ghiță.

"Pun in discutie interventia nelegala a dl pctor Ponta... Presiunile au fost pe 2 paliere: presiuni publice - prin iesiri publice care sunt in documentele publice ale timpului, incercand sa ma determine sa ridic sechestrul asigurator, amenintandu-ma cu tot felul de lucruri, in mod public", a declarat procurorul Mircea Negulescu.

Ani la rând însă, firme paravan ar fi creat aparența legalității pentru afacerile lui de milioane ale lui Sebastian Ghiță.

"O televiziune atat de mare, cum este televiziunea de care vorbiti dvs, de ce sa aiba sediul scoial in ploiesti? Ca opinie personala, la ce pot sa ma gandesc este ca aici poate beneficia de mai multa protectie din partea organelor statului, in sensul ca aici este mult mai greu ca aceasta televiziune sa fie controlata din punctd e vedere economico-financiar", a aratat procurorul.



Locul de unde ar fi pornit schema de îmbogățire a lui Sebastian Ghiță este însă chiar sediul primei firme deținută de acesta, o companie din domeniul IT.

"Societatea Asesoft si-a inceput activitatea intr-un apartament intr-un bloc din Ploiesti, unde dl Sebastian Ghita vindea componente de IT si calculatoare. La momentul asta, tot din spatiul public, exista cu siguranta o legatura intre Sebastian Ghita si firme care isi desfasoara activitatea in Romania, inclusiv in prezent. La acest moment aceste firme care sunt conduse de Sebastian Ghita prin persoane interpuse au contracte cu statul. Ca u contracte cu statul, asta n-ar fi foarte rau, dar au contracte cu servicii speciale, cu entitati din domeniul securitatii nationale", a aratat procurorul.



Potrivit presei, pentru a se sustrage de la problemele penale, Sebastian Ghiță ar fi făcut mai multe presiuni prin diferiți interpuși la Hidroprahova. Prejudiciul cauzat la momentul respectiv ar fi fost de 2 milioane de euro.

"Dl. Sebastian Ghita, in calitate de deputat in Parlamentul romaniei, a facut presiuni asupra directorului Hidroprahova, impreuna cu Mircea Cosma si Vlad Cosma, pentru ca Hidroprahova sa plateasca firmei care era administrata de dl Hertanu - firma Grossman - sa plateasca lucrari care nu fusesera efectuate", a mai spus Mircea Negulescu.

Exista foarte multe astfel de cazuri: dosare care ulterior au sfarsit la sertar sau chiar, de ce nu, solutionate prin optimizari pentru ca stim foarte bine despre presiunile care s-au facut asupra acestor dosare, asupra dosarelor de la DNA Ploiesti, dar si Bucuresti, in care au fost implicati atat Sebastian Ghita, cat si Victor Ponta.

Implicați ar fi fost și într-o schemă piramidală și încrengături care ajung până la Chișinău. Acestea includ coruperea alegătorilor și cumpărarea voturilor. Vorbim despre sute de mii de euro, bani folosiți pentru a cumpăra voturile oamenilor cu scopul de a schimba clasamentul la alegerile prezidențiale.

"Acea retea poate fi activata si la alegerile de anul acesta, din luna mai, si poate fi folosita pentru orice candidat si l-ar dori dl Sebastian Ghita sa ajunga presedintele Romaniei", a precizat procurorul Mircea Negulescu.