Procurorii DIICOT contestă decizia instanței și cer arestarea lui Viorel Pașca în dosarul azilelor groazei din Bihor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 16:05

Procurorii DIICOT au atacat la Curtea de Apel București decizia prin care Viorel Pașca a scăpat de arestul preventiv. Anchetatorii insistă ca bărbatul, cercetat sub control judiciar în dosarul azilelor din Bihor, să fie trimis în spatele gratiilor, după ce Tribunalul le-a respins prima cerere.

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