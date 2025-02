Starea infrastructuri feroviare se agravează de la un an la an, in lipsa unor investiții majore, iar acest lucru se observă în faptul că viteza media a trenurilor scade de la an la an. Un astfel de punct negru este calea ferată Blaj - Bălăușeri, unde viteza media a trenurilor a scăzut până la 25 de kilometri pe oră.