Primul autobuz electric „Made in Romania” este fabricat la Baia Mare de compania românească ATP.

Un prototip al noului autobuz electric a apărut zilele trecute pe străzile din Baia Mare şi Cluj. Autobuzul are în total 83 locuri, dar va putea fi configurat opţional cu până la 90 de locuri. 26 de locuri sunt prevăzute pe scaune, iar autonomia din prezent este de 200 de kilometri, scrie adevarul.ro

Autobuzul are podea joasă, conform normelor europene, pentru a permite accesul vârstinicilor şi a persoanelor cu diazbilităţi şi are trei uşi. Bateria este furnizată de o cpmpanie cunoscută în domeniu, la nivel mondial, Contemporary Amperex Technology Co. Limited.

Autobuzul urmează să fie omologat la nivel european chiar în acest an, dar deocamdată nu se ştie preţul cu care va fi comercializat şi nici momentul în care va fi disponibil pe piaţă. Un vehicul similar produs de compania Solaris, primul cumpărat oficial de un oraş din România, Clujul, şi înscris în trafic din 2018 costă în jur de 600.000 de euro.

Între timp, Clujul a cumpărat, prin fonduri europene şi elveţiene, 41 de astfel de autobuze electrice. De atunci, mai multe oraşe din România şi-au manifestat interesul pentru achiziţia unor autobuze electrice, iar unele au şi făcut-o.