Administratorii companiei au transmis, la solicitarea AGERPRES, rezultatele testelor făcute la un laborator de mediu din capitala Cehiei și concluzia acestora este că "o mână criminală" a otrăvit plantele care acopereau stația de autobuz din Parcul Reconcilierii, amenajată pe cheltuiala firmei pentru a demonstra Primăriei Arad viabilitatea proiectului.

Conform administratorilor companiei, "la distrugerea vegetației s-a folosit un amestec de erbicid și o substanță chimică cu acțiune oxidativă și deshidratantă (ai căror metaboliți sunt substanțe care în mod normal se găsesc în natură)".

"Regretăm faptul că unii vor să discrediteze soluțiile ecologice de înverzire a orașelor, iar pentru aceasta sunt în stare să comită acțiuni antisociale", se arată în răspunsul transmis AGERPRES.

Administratorii consideră că "un lucru deosebit de grav este că metoda folosită pentru distrugerea vegetației a fost concepută de o persoană care dispune de cunoștințe în domeniul horticulturii, ceea ce indică faptul că este vorba de un act premeditat".

"Durabilitatea și rezistența acoperișurilor verzi cu structură similară în alte orașe, coroborată cu comportamentul speciei Sedum de a-și arunca frunzele și de a se retrage în colonii distincte în caz de secetă prelungită, respectiv prezența metaboliților de glifosat, întăresc concluzia că distrugerea vegetației acoperișului verde al stației de autobuz a fost un act de sabotaj", au mai transmis reprezentanții companiei.

Stația a fost amenajată cu verdeață, pe acoperișul din plexiglas, în cadrul unui test început în 2024 și care urma să stabilească dacă toate celelalte 300 de stații de tramvai și autobuz vor fi înverzite. Astfel, acoperișurile verzi ar trebui să anuleze efectul de seră pe care îl resimt călătorii care așteaptă mijloacele de transport sub acoperișul transparent din plexiglas.

Totuși, în luna iunie a acestui an, arădenii au observat că stratul verde s-a uscat complet și au comentat îndelung acest subiect în mediul online.

"Pe rețelele de socializare s-a creat un curent de opinie care prezenta acest eșec al vegetației ca fiind dovada banului public irosit pe fantezii, afirmându-se că e o tehnică superficială și o inovație neinspirată a Primăriei Arad", arată reprezentanții companiei.

Ei spun că au constatat că nicio plantă nu a rămas vie pe acoperișul stației, ceea ce nu este specific acestor colonii verzi, care în caz de secetă se restrâng ca suprafață, lăsând un loc gol între plante, dar care ulterior se refac, odată cu revenirea precipitațiilor.

"Această oscilație a gradului de acoperire cu vegetație este una normală la aceste specii, acesta fiind "prețul" plătit pentru o vegetație sustenabilă (nu trebuie tunsă, irigată - acțiuni ce pot însemna costuri imense pentru o municipalitate). În mod natural, vegetația nu dispare complet în decurs de o săptămână, această situație ridicând suspiciunea că dispariția vegetației se datorează unei "mâini criminale", care prin acest fapt a dorit să transmită Aradului că această soluție nu este viabilă", se mai arată în răspunsul companiei.

Reprezentanții firmei precizează că au instalat în România peste 100 de stații de autobuz înverzite, în Târgu Mureș și Cluj Napoca, și nu au existat probleme în ultimii ani, în pofida perioadelor lungi de secetă.

În cazul stației pilot din Arad, aceasta a fost refăcută pe cheltuiala companiei, pentru a demonstra administrației locale viabilitatea proiectului. Stația va fi monitorizată video în următoarea perioadă, pentru a se evita producerea altor incidente.