Toți cei născuți după 31 decembrie 1970 vor fi afectați de această decizie, adoptată în contextul îmbătrânirii populației și al presiunilor economice.

Cum funcționează sistemul danez de pensii

Încă din 2006, Danemarca a introdus un mecanism prin care vârsta de pensionare este ajustată periodic, în funcție de speranța de viață. Actualizarea are loc la fiecare cinci ani. În prezent, danezii se retrag la pensie la 67 de ani, însă calendarul prevede o creștere treptată: 68 de ani până în 2030 și 69 până în 2035. Prin noua lege, Danemarca va ajunge să aibă cea mai ridicată vârstă de pensionare din Uniunea Europeană. Actul normativ a fost adoptat cu 81 de voturi pentru și 21 împotrivă. Cu toate acestea, premierul social-democrat Mette Frederiksen a avertizat că „nu putem cere oamenilor să muncească tot mai mult fără oprire”.

70.000 de lei pe lună, cea mai mare pensie specială din România: 70% din bani vin de la stat

Nemulțumirea celor cu meserii grele

Cele mai aprinse reacții au venit din partea muncitorilor din domenii solicitante fizic. Tommas Jensen, angajat în construcții, consideră decizia „nerezonabilă” și a atras atenția că oamenii au nevoie și de timp pentru familie și odihnă, nu doar pentru muncă permanentă.

Sindicatele ies în stradă

La Copenhaga au avut loc proteste masive împotriva acestei decizii. Jesper Ettrup Rasmussen, lider sindical, a declarat că măsura este „nedreaptă” și că economia solidă a țării nu justifică o schimbare atât de drastică. Sindicaliștii avertizează că ridicarea vârstei de pensionare va priva mulți cetățeni de șansa de a se bucura de o bătrânețe liniștită.

Un trend care se extinde în Europa

Danemarca nu este singura țară care ajustează vârsta de pensionare. Italia și Marea Britanie au în plan modificări similare, iar Franța a trecut recent prin ample proteste după schimbarea legislației privind pensiile. Totuși, nicio altă țară europeană nu a mers atât de departe precum Danemarca, care a stabilit pragul de 70 de ani. Această decizie poziționează Copenhaga în fruntea unui proces ce ar putea adânci diferențele sociale și economice pe continent.

Vești bune pentru pensionari. Pensiile vor fi livrate mai devreme în octombrie. În plus, cei care au depus cereri vor primi pensia actualizată