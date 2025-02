După ce a părăsit Casa Albă, Zelenski a decis să inițieze conversații telefonice cu doi oficiali europeni importanți, în încercarea de a-și solidifica sprijinul pe plan internațional.

Conform jurnalistului Financial Times, Christopher Miller, prima conversație a avut loc cu președintele francez Emmanuel Macron. După discuția cu președintele Franței, următoarea mutare a lui Zelenski a fost să discute cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Informațiile au fost postate de jurnalistul Financial Times pe pagina sa de socializare:

Exclusive: President Zelensky just got off the phone with French President Macron and now is talking to NATO secretary general Rutte, person close to the Ukrainian leader tells me @FT.



