La puțin timp după ce a plecat cu scandal de la Casa Albă, Volodimir Zelenski a postat pe pagina sa de socializare un adevărat mesaj împăciuitor. În cadrul acestuia, Zelenski s-a adresat poporului american, Congresului American, și lui Donald Trump (POTUS) pentru vizita sa.

Mai mult, Zelenski a scris că își dorește pace și face eforturi în acest sens:

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.