„Sunteți în zona de gravitație 0 timp de 4 minute. Vă întoarceți în jos. Aterizăm ușor pe suprafața deșertului. Deschidem trapa și ieșim afară. Care este primul lucru pe care îl spui?”, o întreabă Jeff Bezos pe Wally Funk.

„Aș spune: Dragă, a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată”, i-a răspuns Wally Funk și l-a îmbrășișat pe Bezos.

Wally Funk are 82 de ani și îl va însoţi pe Jeff Bezos în spaţiu la bordul unui zbor al companiei sale Blue Origin. Wally Funk a devenit prima femeie inspector a Agenţiei Americane de Aviaţie.

„Zbor de când mă știu și am 19.600 de ore de zbor. Am învățat peste 3.000 de oameni să zboare. Mi-au spus că mi-am făcut treaba mai bine și mai repede decât oricare dintre bărbați. Așa că m-am dus la NASA și le-am spus că vreau să devin astronaut. Am spus că vreau să fiu astronaut. Dar nimeni nu a vrut să mă ia. Nu credeam că voi merge vreodată acolo-sus”, a mărturisit Wally Funk în videoclipul postat de Jeff Bezos pe contul său de Instagram în care a anunțat evenimentul.

În anii 60, Wally Funk făcea parte dintr-un program privat numit „Mercury 13”, un grup de 13 femei care au trecut aceleaşi teste ca şi astronauţii bărbaţi selectaţi în cadrul programului Mercury al NASA pentru a trimite primii americani în spaţiu, potrivit Agerpres.

Iar acum, pe 20 iulie, va deveni cea mai vârstnică femeie care călătoreşte în spaţiu.

„Vom zbura împreună în spațiu, în primul tău zbor…”, i-a spus Jeff Bezos lui Wally Funk, care îl îmbrățișează puternic, copleșită de bucurie.

Racheta companiei lui Jeff Bezos va zbura până la 100.000 de metri deasupra Pământului. Pasagerii vor putea apoi să plutească la gravitaţie zero timp de câteva minute şi să observe curbura planetei noastre.

Racheta New Shepard a Blue Origin este programată să decoleze pe 20 iulie şi să ajungă la linia Kármán, care marchează, potrivit convenţiei internaţionale, începutul spaţiului, la 100 de kilometri deasupra Pământului.

Apoi capsula va începe o cădere liberă pentru a reveni pe Pământ şi va fi încetinită de trei paraşute mari şi de retrorachete înainte de a ateriza într-un deşert din vestul Texasului.