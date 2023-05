Potrivit anunțului postat pe Twitter, Zelenski se va „întâlni cu prietenul Rishi” și „va purta negocieri substanțiale față în față și în delegații”.

„Marea Britanie este un lider atunci când vine vorba de extinderea capacităților noastre la sol și în aer. Această cooperare va continua astăzi”, se arată în mesajul transmis de Zelenski.

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.