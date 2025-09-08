Conform explicațiilor oferite de Lia Olguța Vasilescu, totul a pornit acum două săptămâni, când cineva a sunat la Primăria Craiova cerând recomandări turistice. Persoana s-a prezentat ca reprezentant al televiziunii naționale din Cehia, anunțând că urmează să ajungă o echipă de filmare în oraș.

Primarul a menționat că, obișnuiți cu astfel de solicitări – recent vizitase orașul și o echipă de televiziune din Grecia – angajații nu au considerat cererea suspectă. Totul părea o simplă vizită media, așa cum mai avuseseră loc și în trecut.

O cerere ieșită din comun

Ulterior, angajații primăriei au fost din nou contactați de presupusa echipă cehă, care a indicat obiectivele turistice de interes: centrul vechi și Parcul Romanescu. Ce a atras atenția a fost faptul că nu au dorit însoțire oficială din partea autorităților locale.

„Au spus exact unde vor să ajungă, centrul vechi și Parcul Romanescu și nu au acceptat să îi însoțească cineva din partea noastră, ceea ce nu ni s-a mai întâmplat”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Primarul a precizat că reprezentanții primăriei au asigurat vizitatorii că vor primi sprijin în caz de nevoie, fără a bănui vreo clipă adevărata identitate a oaspeților.

Dezvăluirea vizitei prezidențiale

Surpriza a venit abia luni, când s-a aflat că nu era vorba de o echipă TV, ci chiar de președintele Cehiei, Petr Pavel, aflat în vacanță la Craiova. „Azi dimineață am aflat că nu echipa TV a fost în Craiova, ci președintele Cehiei, Petr Pavel. Ne bucurăm de o vizită așa importantă și sperăm să îi fi plăcut orașul!”, a declarat edilul.

Președintele Cehiei, turist prin Craiova

Vacanța liderului ceh a fost complet privată, fără întâlniri oficiale sau programe publice. Martorii au relatat că l-au văzut pe Petr Pavel plimbându-se prin centrul orașului și în Parcul N. Romanescu.

Un locuitor al Craiovei a povestit că președintele era însoțit de un translator și de dispozitivul său de securitate, purtând în mână un aparat de fotografiat. Acesta explora orașul într-un ritm relaxat, asemenea unui simplu turist.

„Strada nu e deloc pustie, este o zonă de case aproape de centru. L-am văzut și nu mi-a venit să cred, pur și simplu trecea prin fața casei în care locuiesc. Nu vei găsi niciun fel de informații publice privind prezența sa în România, pentru că nu a venit să-l vadă lumea, ci în vacanță”, a scris martorul pe platforma X.

O prezență discretă și neașteptată

Vizita privată a președintelui Cehiei în Craiova a fost una marcată de discreție și lipsă de protocol, fapt care a surprins autoritățile locale. Episodul a devenit rapid un subiect de interes, arătând cum un lider european a ales să descopere România în liniște, fără alai oficial.

