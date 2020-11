Președintele Klaus Iohannis, după atacul armat din Viena: Condamn cu putere aceste acte teribile de teroare. România este solidară cu Austria

„Știri teribile de la Viena în seara asta. Condamn cu putere aceste acte oribile de teroare. Condoleanțele mele familiilor și celor apropiați victimelor. România este solidară cu Austria”, a scris Klaus Iohannis, luni, după miezul nopții, pe Twitter.

Terrible news from #Vienna tonight. I strongly condemn these heinous acts of terror. My condolences to the families and close ones of the victims. Romania stands in solidarity with #Austria.