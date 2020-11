Atac armat în zona unei sinagogi din Viena, un atacator ar fi fost uciși, alte persoane sunt rănite

Oamenii legii fac un apel la oameni să stea departe de toate locurile publice sau de mijloacele de transport în comun. De asemenea, vienezii sunt îndemnați să nu filmeze sau să pozeze, pentru a nu se expune, potrivit Kronen Zeitung.

Alte relatări din presa vieneză susțin că atacatorii ar fi vizat mai multe obiective aflate în proximitate, între care și două restaurante și un centru cultural evreiesc. În afară de atacatorul ucis, un al doilea ar fi fost reținut.

Știre în curs de actualizare.

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2