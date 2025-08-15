„Ostaticul numărul unu” și pericolul escaladării

În editorial, Novorossiysky îl numește ipotetic pe Putin „ostaticul numărul unu” și afirmă că, în ciuda aparentei cordialități dintre cei doi lideri, Washingtonul nu a încetat niciun moment să sprijine militar Ucraina. Potrivit acestuia, dacă ar exista o tentativă de reținere împotriva voinței președintelui rus, Moscova ar considera evenimentul un „casus belli” – un motiv cert pentru începerea războiului.

Comentatorul subliniază că, într-un astfel de scenariu, Rusia ar trece imediat la alertarea maximă a forțelor strategice de descurajare, punând în mișcare sisteme de rachete, avioane militare, flotele navale și arsenalul nuclear. În opinia sa, o astfel de criză ar forța China și India să abandoneze neutralitatea și să reacționeze, notează Daily Star.

Presa străină a analizat factorii care îi complică lui Trump discuțiile cu Putin

Posibilitatea unei arestări

Scenariul prezentat include și varianta în care Trump ar încerca să îl aresteze pe Putin, chiar dacă Statele Unite nu recunosc autoritatea Curții Penale Internaționale și mandatele emise de aceasta. Novorossiysky scrie că o asemenea acțiune ar fi tratată oficial de Moscova drept un motiv legitim pentru a porni un război deschis.

Potrivit editorialistului, orice stat sau forță care ar sprijini sau participa la o astfel de inițiativă ar deveni automat țintă pentru represalii. „Simplu spus, orice astfel de mișcare din partea SUA nu ar rămâne fără un răspuns imediat, cuprinzător și extrem de dur din partea Moscovei – de la măsuri diplomatice și sancțiuni până la demonstrații de forță militară”, a subliniat jurnalistul.

Întâlnire sub semnul tensiunii

Întâlnirea dintre Trump și Putin este programată să se desfășoare în „frigul arctic” al statului Alaska, pe fondul intensificării discursului belicos din mass-media pro-Kremlin. Deși nu se știe dacă aceste avertismente au rolul de a intimida, de a testa reacțiile internaționale sau de a pregăti scena pentru eventuale acțiuni, tonul lor indică o atmosferă tensionată, cu implicații care depășesc cadrul unei simple întrevederi bilaterale.

Întâlnirea Trump – Putin, plasată strategic într-un loc cu istorie tensionată. Ce s-a întâmplat de-a lungul anilor la baza militară Elmendorf - Richardson