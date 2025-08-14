Conform unui articol publicat de The Times și scris de Roger Boyce, corespondentul extern și editorul pe domeniul diplomatic al publicației, întâlnirea ar putea duce la un armistițiu dacă Vladimir Putin își atinge scopurile. Trump ar urmări să obțină recuperarea unor părți din teritoriul ucrainean de la Marea Neagră, controlate acum de Rusia și afectate de conflict, în schimbul recunoașterii unor regiuni din estul Ucrainei, aflate sub ocupația rusă, ca parte a Rusiei.

Perspectiva unei înghețări a conflictului pentru o perioadă îndelungată, posibil un deceniu, face ca aderarea Ucrainei la NATO să devină în practic imposibilă. Mai mult, există speculații privind intenția lui Putin de a-l convinge pe Trump să se alăture unui demers de răsturnare a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Roger Boyce subliniază că Zelenski nu este invitat la summitul din Alaska, iar dilema lui Trump va fi să nu-și compromită imaginea în fața susținătorilor occidentali ca o marionetă a Kremlinului.

Diplomatul dur sau negociatorul tranzacțional?

Autorul articolului consideră că Trump, pentru a-și păstra statutul de „pacificator remarcabil al secolului XXI,” trebuie să aibă o poziție fermă, dar echilibrată. Comentariile lui reflectă faptul că, deși Trump este cunoscut pentru abordarea „tranzacțională”, bazată pe folosirea tarifelor și presiunilor pentru a obține avantaje, astfel de metode nu reprezintă în mod tradițional un acord echitabil, ci mai degrabă o cerință unilaterală pentru statele și economiile mai slabe.

Pacea, mai mult decât simple negocieri

Corespondentul The Times citează expertul Henry Mostert de la Universitatea din Cape Town, care spune că pacea necesită „transformarea durerii” și implică mai mult decât negocieri diplomatice – presupune dialog real, participare descentralizată și respect pentru experiențele oamenilor. Acesta este elementul care lipsește din misiunile de pace ale lui Trump, catalogate drept „lovește și fugi”.

Boyce conclude că Trump nu este judecat doar de juriul Premiului Nobel pentru Pace, ci are nevoie să arate seriozitate în privința viitorului Ucrainei după această întâlnire.

Contextul întâlnirii Trump-Putin din Alaska

Prima întâlnire față în față a celor doi lideri de la începutul războiului din Ucraina este programată pentru 15 august 2025, la o bază militară din Anchorage. Summitul a fost organizat fără promisiuni clare privind încetarea focului sau negocieri directe cu Zelenski.

În paralel, Forbes avertizează că o întâlnire fără Ucraina prezentă va duce, cel mai probabil, la promisiuni simbolice, fără rezultate concrete. Trump a afirmat că dorește să „înțeleagă poziția” lui Putin, dar a insistat că nu va permite să fie manipulat.

Președintele Zelenski a subliniat că negocierile productive pot avea loc doar cu participarea Kievului, declarând: „Pentru că discuțiile substanțiale și productive despre noi nu vor funcționa fără noi. Sunt posibile, dar nu vor fi percepute ca fapte.”

Aceste perspective indică o întâlnire cu mize înalte, în care controversele și interesele geopolitice complexe vor fi în prim-plan, iar succesul acesteia va depinde în mare măsură de abordarea și obiectivele celor doi lideri.

