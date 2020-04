Premierul Orban a anunțat repatrierea mai multor români din Spania. Ce criterii trebuie îndeplinite

„Am primit mai multe solicitări din Spania, din partea mai multor cetăţeni români, cetăţeni care au avut contracte de muncă sezoniere, unele întrerupte la termen, altele întrerupte înainte de termen din cauza răspândirii epidemiei, care solicită să îi susţinem în revenirea în ţară. Cum am procedat şi în Italia, cu o verificare foarte serioasă din partea Ambasadei, a consulilor noştri, trebuie făcute liste cu astfel de cetăţeni care chiar au nevoie şi pot să respecte condiţiile de revenire în ţară. La fel cum am procedat anterior, cu sprijinul Ministerului Transporturilor, al companiei TAROM, să reuşim să îi readucem în ţară. Repet, aveți mare grijă, că ştiţi ce am păţit cu avionul de la Barcelona. Sunt romani seriosi, merita intreaga noastra sustinere”, a spus Ludovic Orban în deschiderea sedintei de Guvern de joi.

Premierul a amintit și despre selectia riguroasă a acestora.

„Aici e vorba de o selecţie riguroasă, e vorba de cetăţeni români care într-adevăr au contracte, care sunt serioşi şi care, într-adevăr, merită întreaga noastră susţinere în vederea revenirii în ţară".

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a adaugat ca este important sa se stie si gradul de infractionalitate, și de aceea cere sa li se puna la dispozitie lista de pasageri a celro care revin din Spania.

„La zborurile din Spania sau alte state organizate de MAE solicitam in prealabil lista pasagerilor. Important este pentru noi sa verificam si grd de infractionalitate si atunci pe lista putem sa verificam tot ceea ce intra in România”, a avertizat ministrul Vela.