Imaginile în care Kishida stă la masă alături de alți trei miniștri au fost postate în mediul online chiar de către guvern. În fața camerelor de filmat, premierul spune că mâncarea este foarte bună și îi îndeamnă pe localnici să cumpere și să consume în aceste produse pentru că sunt delicioase și sigure.

"Este foarte bun", a spus Fumio Kishida în faţa camerelor de filmat după ce a mâncat sashimi, îndemnându-i pe consumatori să cumpere în continuare aceste produse marine japoneze, care sunt "sigure şi delicioase".

Totul vine după ce Japonia a început de săptămâna trecută să deverseze în Oceanul Pacific apele folosite pentru răcirea reactoarelor de la centrala nucleară Fukushima care a fost avariată după tsunamiul produs în 2011. Astfel, China și-a suspendat toate importurile de pește provenite din Japonia.

Japonia a început săptămâna trecută să deverseze în Oceanul Pacific apele folosite pentru răcirea reactoarelor avariate de la centrala nucleară Fukushima Daiichi, care a fost avariată după tsunamiul produs în 2011 în nord-estul ţării.

Val de scumpiri la raft - Scenariu sumbru pentru români după negocierile eșuate la Bruxelles

Numeroşi reprezentanţi ai industriei pescuitului din Japonia s-au declarat îngrijoraţi în legătură cu impactul pe termen lung pe care această decizie ar putea să îl aibă asupra reputaţiei produselor nipone de origine marină.

China şi-a suspendat săptămâna trecută toate importurile de produse marine provenite din Japonia, ca reacţie după operaţiunea de deversare, validată de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) şi despre care Guvernul din Tokyo a dat asigurări spunând că nu este periculoasă pentru mediul înconjurător şi nici pentru sănătatea umană.

Ambasada Japoniei de la Beijing şi mai multe şcoli japoneze din China au fost atacate cu cărămizi şi cu ouă, iar autorităţile de la Tokyo le-au recomandat cetăţenilor niponi aflaţi în China să evite să vorbească tare în public în limba japoneză.

O mare vedetă social media, pasionată de fitness, a murit la 33 de ani după un infract. Nimic nu prevestea cumplita tragedie

De asemenea, companii nipone au fost vizate de un val de hărţuiri telefonice practicate de numeroşi cetăţeni chinezi.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida and several members of the government publicly ate fish and seafood from the ocean, where purified water is dumped from the Fukushima nuclear power plant.



In this way, the officials are trying to show their confidence in the quality of water… pic.twitter.com/9gUfL47wfz