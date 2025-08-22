„Vor fi multe primării care își vor reduce numărul de angajați. Și atunci banii cetățenilor, care de anul viitor se vor încasa suplimentar, se vor duce nu către cheltuieli de personal, ci către proiecte de investiții”, a afirmat Ilie Bolojan în cadrul unui interviu tv.

Grilele de calcul și reducerea posturilor

Premierul a detaliat că grilele actuale pentru calculul personalului vor fi reduse, cel mai probabil, cu aproximativ 20%. „Că ne place, că nu ne place, nu mai putem duce aceste cheltuieli în ritmul în care le-am dus. Aceasta este o componentă importantă de partea de eficienţă a administraţiei”, a mai spus Bolojan.

Potrivit acestuia, doar prin reducerea unui consilier din cabinetele primarilor, viceprimarilor și altor demnitari se estimează că vor fi tăiate aproximativ 6.000 de posturi la nivel național.

Al doilea pachet de măsuri de austeritate ar putea fi finalizat până la sfârșitul săptămâni - SURSE. Săptămâna viitoare ar urma să fie supus adoptării

Premierul a subliniat că experiența sa din administrația locală poate servi ca exemplu de eficiență. „Am administrat mulți ani Primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor și am făcut-o bine, cu personal redus. La Primărie, reducerea personalului a fost de circa 30%, iar la Consiliul Județean de 50%. Economiile au fost importante și se văd în lucrurile care se fac în fiecare lună pentru cetățeni”, a explicat Bolojan.

Totuși, premierul a recunoscut că implementarea acestor reduceri necesită o analiză atentă: „Este greu să dai niște procente. Trebuie analizate lucrurile de la caz la caz”.

Eficientizarea cheltuielilor publice

Măsura face parte dintr-un efort mai amplu al guvernului de a eficientiza cheltuielile administrației publice și de a direcționa resursele către proiecte care aduc beneficii directe cetățenilor. Noile reguli vor influența semnificativ modul în care primăriile își gestionează personalul și bugetele în perioada următoare.

Primăria Buzău cumpărat 20 de microbuze pentru 250.000 de euro bucata. Ce știu să facă la prețul acesta