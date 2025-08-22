Reprezentanții administrației locale au precizat că achiziția a fost posibilă printr-un contract de finanțare destinat modernizării flotei de transport public, finanțat prin PNRR.

"Obiectul contractului conform documentației de atribuire: furnizarea a 20 de microbuze electrice, 20 de stații de încărcare lentă, infrastructura de încărcare, branșamente, proiectare platforme de garare, realizarea platformelor.Valoarea contractului de finanțare (...) a fost de 24.613.500,00 lei fără TVA. ( 248.847 euro/unitate). Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț (...) Valoarea achiziție a fost fundamentată prin alocarea conform Ghidului Solicitantului - Componenta 10 - fondul local, așa cum a fost stabilită în cererea de finanțare depusă în cadrul investiției I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)-Achiziția de microbuze nepoluante/250.000 euro /bucată, fără TVA. Valoarea finală a achiziției 24.500.000 lei. fără TVA", arată un document transmis Agerpres de către conducerea Primăriei Buzău.



Administrația locală arată că microbuzele electrice vor funcționa în baza unui sistem de transport inovator "on demand "prin intermediul căruia un software poate planifica rutele în timp real, în funcție de cererea utilizatorilor, minimizând kilometrii parcurși și timpul de operare. Astfel, vehiculele nu vor circula doar pe rute fixe, ci se vor adapta la nevoile pasagerilor. Programul poate grupa mai mulți pasageri cu destinații similare, asigurând utilizarea maximă a locurilor disponibile.



"Microbuzele sunt altfel echipate, cu tot felul de softuri, cu cifră indicată prin regulament, până la 250.000 euro. Nu a furat nimeni nimic, dacă are cineva informații să facă plângere, să mă apăr de ceva ce nu am făcut? Sunt 12 microbuze aduse, mai sunt 8, 20 în total, dar nu sunt microbuze școlare. Au multiple dotări, de la numărătoarea călătorilor, e-ticketing, 20 de stații de încărcare electrice. Sunt deja în probe cele 12 microbuze, după ce vin și celelalte, începem testele cu softul. Este un lucru unic, vor lucra cu stații virtuale, vor fi fixate câteva sute de stații virtuale, în afară de cele fizice. Am văzut acest sistem în Germania și l-am introdus și la noi. Vor circula probabil până la 1 noaptea. Au 9 locuri pe scaune, în afara șoferului, plus încă 9 locuri în picioare, aer condiționat", a declarat vineri, pentru Agerpres, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.



Investiția propusă prin proiectul are drept scop creșterea numărului de călătorii cu transportul public, în special prin comutarea de la autoturismul propriu către utilizarea sistemului public de transport, și în același timp reducerea emisiilor de noxe și de gaze cu efect de seră, prin orientarea spre vehicule cu sisteme de propulsie ecologice.

"Fiecare autobuz va fi echipat cu un sistem pentru numărare călători. Acesta va fi integrat cu calculatorul de bord CGMT și va permite urmărirea și înregistrarea numărului de călători transportați pe anumite intervale de timp, stație, linie, numerele autobuzelor. Autobuzele electrice vor fi prevăzute cu un sistem de supraveghere video la interior și la exterior. Sistemul va trebui să cuprindă un număr de minim 4 camere digitale color, cu înregistrare audio, de înaltă rezoluție, de tip dome, cu carcasă antivandalism. Autobuzele vor fi echipate cu dispozitive ce permit transmiterea poziției în timp real (prin intermediul calculatorului de bord), fie către echipamentul AVL fix din intersecțiile semaforizate, fie spre componenta centrală, astfel încât prin intermediul dispeceratului de transport public să se poată realiza interfațarea cu centrul de management al traficului, cu care acesta va face schimb de informații, în sensul anunțării vehiculelor care se află în întârziere pe traseu și a cere prioritate de trecere pentru acestea în intersecțiile semaforizate de care urmează să se apropie. Sistemele de evitare a coliziunilor și de asistență la volan trebuie să monitorizeze riscurile întâlnite în trafic sau din cauza neatenției, în mod dinamic, și să ofere semnale de avertizare vizuale și auditive în timp real șoferilor", se mai arată în documentul Primăriei Buzău.



Prețul de achiziție a fost stabilit de către Guvern, mai arată administrația.



"Prețul de referință a fost stabilit de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării, caietul de sarcini s-a făcut în baza regulamentului fixat de ei. Nu avem nicio problemă. Au fost luate prin PNRR, este altă axă decât cea pentru autobuze-microbuze școlare. Prețul în jur de 4,5 milioane euro. Vor fi folosite atât pentru elevi cât și pentru celelalte persoane. Dimineață ducem copiii la școală, îi luăm la 13.00 când termină. Vor putea fi folosite și pentru călători în zone unde nu intră autobuze. Practic te ia de acasă, nu va fi chiar de la domiciliu, vor fi acele stații virtuale în cartiere, pe lângă hoteluri, parcuri, puncte importante", a mai precizat Constantin Toma.



În cadrul licitației s-au înscris trei ofertanți, fiind desemnat un câștigător, fără a fi înregistrate contestații.

