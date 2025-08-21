Potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus, se va lucra inclusiv duminică pentru integrarea în pachet a tuturor actelor normative necesare punerii în aplicare a măsurilor anunțate.

Acest al doilea pachet ar urma să includă atât măsuri de reformă administrativă, cât și acte normative privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul, Legea insolvenței și reforma pensiilor speciale.

Marți, Ciprian Ciucu, primarul Sectroului 6 și prim-vicepreședintele PNL, a declarat că liberalii au votat în unanimitate să susţină Pachetul 2 de măsuri, printr-o asumare a Guvernului. Liderul liberal a subliniat că acesta ar urma să fie prezentat de premierul Ilie Bolojan săptămâna viitoare.

Procedura de adoptare

Guvernul intenționează să adopte acest pachet prin asumarea răspunderii în Parlament, o procedură care permite trecerea rapidă a legislației, dar care implică riscuri politice majore. O moțiune de cenzură ar putea fi depusă de opoziție, însă până acum, majoritatea parlamentară pare să susțină demersul.

Reacții și implicații

Deși măsurile sunt prezentate ca fiind necesare pentru stabilitatea economică, ele generează controverse. Sindicatele și unele organizații civice au criticat lipsa consultării publice și impactul potențial asupra angajaților din sectorul public și pensionarilor. Pe de altă parte, analiștii economici subliniază că reformele sunt inevitabile dacă România dorește să evite sancțiuni europene și să păstreze ratingul de țară.