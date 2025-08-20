Tranzacția prin care grupul ungar MVM ar fi preluat furnizarea de gaze și energie electrică a E.ON România a primit un aviz negativ din partea Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe. Blocarea tranzacției nu surprinde complet, având în vedere îngrijorările exprimate de experți încă de la început. MVM are legături strânse cu Rusia, similar cu guvernul de la Budapesta.

Decizia Comisiei urmează să fie analizată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va emite verdictul final. CSAT are la dispoziție 90 de zile pentru a se pronunța, însă opinia comisiei este considerată un reper semnificativ în procesul decizional.

Detalii despre tranzacție

E.ON și MVM au ajuns la un acord în decembrie 2024, iar tranzacția ar fi trebuit finalizată în primul semestru al anului următor, dacă aprobările ar fi fost obținute. Primul semn de întrebare a apărut odată cu suma vehiculată pentru preluare – aproximativ 200 de milioane de euro, potrivit surselor din piață.

Activitatea de furnizare a E.ON România reprezintă unul dintre cele mai mari portofolii de acest tip din țară, cu 3,4 milioane de clienți, însă distribuția rețelelor rămâne în continuare la E.ON. Oferta MVM a fost una extrem de competitivă, depășind alte companii interesate, printre care Petrom și Romgaz.

Prețul contestat de experți

Fostul ministru al Energiei a afirmat că un preț corect pentru activitatea de furnizare ar fi fost în jurul a 50 de milioane de euro, subliniind că mai multe firme românești și-ar fi dorit să achiziționeze aceste active. Totuși, oferta MVM a depășit valoarea reală a activelor, ceea ce a atras atenția autorităților.

MVM, un jucător strategic în Ungaria

MVM este o companie de stat ungară, strategică pentru economia și securitatea energetică a Ungariei. Potrivit propriului site, MVM produce aproximativ 70% din energia Ungariei și deține aproape întreaga piață de furnizare și distribuție a gazelor naturale și energiei electrice. Colaborarea cu companii rusești de stat este una veche și solidă.

Grupul ungar este un mare importator de gaz rusesc, iar preluarea activelor din România ar fi putut deschide posibilitatea reluării importurilor de gaze rusești pe piața autohtonă. De asemenea, MVM operează centrala nucleară de la Paks, construită cu tehnologie rusească, și a semnat un acord cu Rosatom pentru construcția a încă două reactoare nucleare.

Motivul vânzării E.ON România

În primăvara anului 2024, E.ON și-a anunțat intenția de a vinde segmentul de furnizare din România, invocând lipsa de predictibilitate a pieței energetice, modificările legislative frecvente și plafonările impuse.

E.ON devine astfel al treilea mare grup energetic care părăsește România în ultimii ani. În 2023, Enel a vândut către grecii de la PPC, iar cehii de la CEZ și-au cedat activitatea de furnizare, păstrând însă distribuția.

Impact asupra pieței energetice românești

Preluarea E.ON România de către MVM, dacă ar fi fost aprobată, ar fi fost o tranzacție strategică cu implicații majore pentru piața locală. Blocarea sa de către Comisia pentru examinarea investiţiilor străine și implicarea CSAT arată atenția autorităților române față de controlul asupra sectorului energetic, în special în contextul legăturilor strânse ale MVM cu Rusia.

