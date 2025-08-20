Noile reglementări stabilesc un preț de 1,50 lei per kilowatt-oră, comparativ cu doar 0,68 lei/kWh cât achitau până acum cei care se încadrau sub 100 kWh. Impactul este masiv: din cei 9 milioane de consumatori casnici, 4,5 milioane vor vedea cum facturile lor lunare devin, în medie, de două ori mai mari. Pentru mulți, această schimbare înseamnă un efort suplimentar greu de gestionat din veniturile lunare.

Bihorenii dau tonul nemulțumirii

Reacțiile nu au întârziat să apară. Un locuitor din Aleșd, județul Bihor, povestește stupefiat ce a găsit în cutia poștală:

„În fiecare lună folosesc între 150-180 KW, plăteam între 103-130 de lei. Acum mi-au venit 290 de lei. Mi s-a dublat factura!”, spune el.

Nici la Oradea situația nu e mai roz. Un alt consumator susține că a fost lovit și mai dur:

„La mine e triplu, de la 50 de lei la 180 de lei. Atât am de plată!”, a transmis acesta pe rețelele de socializare.

Cazurile se înmulțesc cu rapiditate. O femeie din Oradea adaugă:

„Și eu la fel. Plăteam 80-90 de lei, acum am primit factura de 331 de lei.”

Facturi majorate chiar și cu avans plătit

Nemulțumirea este cu atât mai mare în rândul celor care susțin că aveau deja energie achitată în avans. Un bihorean își exprimă frustrarea într-un mesaj încărcat de revoltă:

„La noi venea o factură de maximum 150-160 de lei, acum a venit una de 325 de lei… Plus că aveam kWh plătiți în avans… Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”

Pentru mulți, aceste sume reprezintă o presiune directă pe bugetele familiale, iar comparația cu facturile anterioare scoate și mai bine în evidență șocul generat de liberalizarea pieței.

Ajutorul promis de stat

În încercarea de a limita efectele negative asupra celor mai afectați, autoritățile au anunțat un program de sprijin financiar. Acesta prevede acordarea unui voucher lunar de 50 de lei, destinat exclusiv achitării facturilor de energie electrică.

Pentru a beneficia de acest ajutor, condițiile sunt stricte: solicitantul trebuie să aibă domiciliul în România, să fie titularul contractului de furnizare sau să locuiască la adresa respectivă. De asemenea, nivelul venitului lunar al persoanei sau al familiei reprezintă un criteriu esențial în stabilirea eligibilității.

Nemulțumirea consumatorilor rămâne

Deși guvernul a introdus acest mecanism de sprijin, percepția generală este că valoarea voucherului nu acoperă nici pe departe creșterile suportate de gospodării. Mulți români arată că, în contextul unor facturi dublate sau chiar triplate, cei 50 de lei reprezintă doar o picătură într-un ocean de cheltuieli. Cererile pentru măsuri mai consistente cresc de la o zi la alta, în timp ce oamenii încearcă să găsească soluții pentru a face față noii realități din piața energiei electrice.

