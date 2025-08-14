Blat:

8 oua

150 g zahar

5 linguri faina

5 linguri gris

50 g cacao neagra

5 linguri miere

50 ml lapte

200 ml ulei

un praf de sare

Mousse de ciocolata alba:

200 g ciocolata alba Primola

350 ml frisca lichida

1 plic gelatina Dr. Oetker

Jeleu de visine:

1 compot mare de visine

6 linguri zahar

1 plic praf de budinca de vanilie

1 plic gelatina

Glazura:

150 g ciocolata amaruie

30 g unt

80 ml frisca lichida

Decor:

fulgi de ciocolata alba

Blat: Galbenusurile se separa de albusuri. Galbenusurile se freaca bine cu zaharul pana isi dubleaza volumul. Se adauga peste ele faina, laptele putin cate putin, grisul, cacaua, uleiul si mierea. Se omogenizeaza bine amestecul. Albusurile se bat spuma tare cu un praf de sare.

Se amesteca cele doua compozitii, apoi se imparte totul in doua.

Se tapeteaza o tava 25/35 cm cu hartie de copt. Se coc cele doua blaturi cam 15 minute fiecare. Se lasa la racit.

Mousse : Gelatina se pune la hidratat in 100 ml apa rece. 50 ml frisca lichida se pun cu ciocolata rupta in bucatele la foc mic pana se dizolva, apoi se da crema la rece. Cand e calduta se amesteca cu gelatina care s-a dizolvat la foc mic pentru cateva minute, dar fara sa fiarba. Se da la racit de tot, apoi se amesteca cu restul de 200 ml frisca batuta.

Jeleu de visine : Gelatina se pune la hidratat in 100 ml apa rece. Praful de budinca se amesteca cu 4 linguri de zahar si 50 ml zeama din compot. Se amesteca bine, apoi se pune amestecul la fiert cu visinele curatate de samburi, restul de sirop si restul de 2 linguri de zahar. Se tine totul la foc mic amestecand continuu pana se ingroasa amestecul. Se da la racit si cand e caldut se adauga gelatina dizolvata si ea la foc mic pentru cateva minute.

Asamblare : se tapeteaza tava in care au fost coapte blaturile cu folie de plastic, apoi se pune un blat cu fata in jos, jumatate de crema, un strat de jeleu, apoi restul de crema si celalalt blat tot cu fata in jos. Se da la rece pana a doua zi cand se rastoarna pe un platou, se glazureaza cu glazura preparata din ciocolata, unt si frisca lichida la foc mic, apoi lasata la racit. Cand glazura e intarita bine pe prajitura se presara fulgi de ciocolata alba si se portioneaza.

sursa: Bucataras.ro