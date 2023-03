n plus, el reclamă că instituțiile statului, procuratura, poliția, Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” – sunt mai interesate de sentimentele medicilor decât de aflarea adevărului și condamnarea a ceea ce el numește malpraxis medical. „În acest timp, o fetiță de 6 ani plânge după mama ei”, spune Alexandru Radu Matei, într-un interviu pentru Gândul.

Alexandru Radu Matei încearcă de șase ani să aducă la lumină adevărul din spatele morții tinerei sale soții, în 17 ianuarie 2017, după mai bine de o lună de comă, în urma unei nașteri cu complicații. Exasperat de răspunsurile din raportului INML și din cauza tergiversării dosarul penal pentru ucidere din culpă, bucureșteanul a solicitat o audiență la Ministerul Sănătății și face demersuri pentru ca acuzațiile sale de malpraxis să fie analizate cu atenție de responsabili.

Andreea Scarlet Matei era expert psihologia emoţiilor, în special în domeniul neuroplasticităţii şi al neuropsihologiei, co numeroaselor cursuri şi specializări efectuate în cadrul Harvard University şi Baruch College, City University of New York (USA). Tânăra era programată să nască pe 8 decembrie 2016, sarcina ei fiind urmărită și programată la Clinica MedLife, ai cărei oficiali, potrivit lui Alexandru Matei, au dat asigurări că dispun de toate echoamentele șu aparatura necesară pentru o naștere fără probleme. Totuși, tânăra a ajuns de urgență la clinică, a născut prin cezariană, iar starea sa gravă au determinat transferul la Spitalul Clinic de Urgență București, unde s-a stins din viață, în ciuda eforturilor medicilor, pe 17 ianuarie 2017, soțul supraviețuitor invocând inclusiv contractarea unor infecții nosocomiale.

Raportul INML arată că nu există tratament pentru femeile care suferă de dislipidemie în sarcină, ceea ce este „o mare minciună”.

După sesizarea Ministerului Sănătății, cazul este în prezent în analiza comisiei mixte pentru verificarea lucrărilor medico-legale, care are competența de a controla și evalua activitatea medico-legală, conform unui răspuns primit în octombrie. Marți, cu ocazia împlinirii a șase ani de la pierderea soției, el a intițiat pe internet o petiție „Dreptate pentru Andreea”.