Mesajul a fost însoțit de o ilustrație cu Donald Trump, împreună cu citatul: „În calitate de președinte, cea mai mare dorință a mea este să aduc pace și stabilitate în lume.” Imaginea a fost folosită pentru a evidenția angajamentul politic al administrației față de pace și pentru a transmite clar viziunea acestuia asupra relațiilor internaționale.

În secțiunea de comentarii, Ambasada a postat un link către un interviu acordat de secretarul de stat Marco Rubio pentru postul de televiziune Fox News. Aceasta oferă cititorilor informații suplimentare despre poziția oficială a Statelor Unite în materie de politică externă și angajamente de securitate, în special în contextul negocierilor de pace menite să încheie războiul din Ucraina.

Interviul lui Marco Rubio

Secretarul de Stat Marco Rubio a acordat un interviu detaliat la Fox News, după o întâlnire importantă desfășurată la Casa Albă între Președintele Donald Trump, Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, inclusiv șefii NATO și ai Uniunii Europene. Rubio a descris evenimentul ca fiind unul „fără precedent”, evidențiind faptul că, după trei ani și jumătate de blocaj total în conflictul din Ucraina, pentru prima dată există o mișcare clară către discuții concrete privind încheierea ostilităților.

Secretarul a explicat că războiul este extrem de complex, cu schimbări teritoriale și pierderi de vieți uriașe, iar situația nu era până acum în vreun fel dispusă să fie negociată cu adevărat. Acum, însă, a apărut o dinamică diferită: „nu mai oferim arme și bani Ucrainei gratuit, ci le vindem, iar țările europene cumpără aceste arme prin intermediul NATO.” Aceasta marchează o schimbare majoră în abordarea conflictului sub administrația Biden, în comparație cu trecut.

În privința implicării militare a țărilor europene pe teren în Ucraina pentru a asigura pacea, Rubio a subliniat că Ucraina, ca țară suverană, are dreptul să încheie alianțe de securitate nu doar cu NATO, ci și cu alte state, la fel cum au alte țări precum Japonia sau Coreea de Sud. Se lucrează intens la construirea unui mecanism de garantare a securității Ucrainei, care va trebui să fie în vigoare după un eventual acord de pace, pentru ca Ucraina să se simtă cu adevărat protejată. De asemenea, a explicat că partea ucraineană consideră cel mai important garant al securității un sistem militar puternic pe termen lung.

Rubio a abordat subiectul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, în care președintele SUA i-a sugerat o întâlnire directă cu Zelenski, care este în curs de organizare. Ulterior, dacă acea întâlnire va decurge bine, este planificată o rundă de negocieri între cei trei lideri: Putin, Trump și Zelenski, pentru a finaliza un acord de pace. Rubio a menționat că, deși nu se așteaptă ca Putin și Zelenski să devină „prieteni”, simplul fapt că sunt dispuși să poarte astfel de discuții este un progres uriaș după ani de război blocat.

Cât despre punctul principal de divergență – cedarea teritoriilor ocupate de Rusia – Rubio a spus că detaliile nu pot fi discutate public întrucât negocierile sunt în curs. Totuși, secretarul de stat SUA a insistat asupra faptului că, pentru a ajunge la pace, ambele părți trebuie să facă concesii, iar victoria totală a uneia dintre ele nu este o opțiune realistă. El a atras atenția că singurele războaie care se încheie fără compromisuri sunt cele cu capitulare necondiționată, iar acest conflict nu poate fi catalogat ca atare. Mai mult, el a subliniat faptul că liniile teritoriale și modul în care se vor încheia luptele depind de acordul comun al părților implicate, cu SUA în rolul de facilitator.

Rubio a mai punctat că Președintele Trump este singurul lider de nivel mondial care poate purta discuții echitabile atât cu Putin, cât și cu Zelenski, iar aceasta este o oportunitate pe care întreaga Americă, indiferent de culoarea politică, ar trebui să o susțină. El a numit administrația Trump drept o administrație a păcii, care face din aceasta o prioritate clară, în ciuda faptului că războiul nu a început sub conducerea sa. De asemenea, momentul în care Zelenski a ales să apară în public într-un costum a fost interpretat simbolic ca un semn de disponibilitate spre compromis și progres în negocieri.

Astfel, interviul lui Marco Rubio a reușit să transmită esențialul unei situații care rămâne critică și complexă, dar în care pentru prima dată după mult timp se întrezărește o rază de speranță încheierii războiului din Ucraina printr-un acord negociat, susținut de o colaborare internațională și o implicare pragmatică sub umbrela securității europene și americane.

