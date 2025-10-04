Babis le-a spus susţinătorilor săi că ANO va încerca să formeze un guvern cu un singur partid, dar va discuta cu două partide mici - inclusiv cu SPD, de extremă dreapta - pentru a obţine sprijin, întrucât partidul său nu va avea majoritate absolută.

El a respins din nou acuzaţiile potrivit cărora victoria sa ar face din această ţară din Europa Centrală un partener mai puţin fiabil al Uniunii Europene şi al NATO.

„Vrem să salvăm Europa... şi suntem în mod clar pro-europeni şi pro-NATO”, a declarat Babis reporterilor.