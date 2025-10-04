Populistul Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia

Andrej Babis , sursa foto X
Andrej Babis , sursa foto X

Partidul ANO al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia, sâmbătă, crescând perspectiva unui guvern care ar stimula tabăra populistă şi anti-imigraţie din Europa şi ar reduce sprijinul pentru Ucraina, relatează Reuters.

Babis le-a spus susţinătorilor săi că ANO va încerca să formeze un guvern cu un singur partid, dar va discuta cu două partide mici - inclusiv cu SPD, de extremă dreapta - pentru a obţine sprijin, întrucât partidul său nu va avea majoritate absolută.

El a respins din nou acuzaţiile potrivit cărora victoria sa ar face din această ţară din Europa Centrală un partener mai puţin fiabil al Uniunii Europene şi al NATO.

„Vrem să salvăm Europa... şi suntem în mod clar pro-europeni şi pro-NATO”, a declarat Babis reporterilor.

 

 