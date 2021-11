CJUE a menționat că „regimul în vigoare din Polonia, care permite ministrului Justiției să detașeze judecători la instanțe penale superioare, este contrar statului de drept”.

Decizia CJUE vine după ce, pe 31 martie, Comisia Europeană a sesizat Curtea de Justiție a UE în cazul Poloniei privind Legea sistemului judiciar din 20 decembrie 2019, care a intrat în vigoare anul trecut, la 14 februarie 2020. Bruxellesul acuză autorităţile poloneze de subminarea valorilor fundamentale europene prin inființarea camerei disciplinare și a numirii judecătorilor.

Potrivit reformelor din Justiție făcute în Polonia, ministrul justiției, Zbigniew Ziobro, poate repartiza prin detașare un judecător la o instanță penală superioară în temeiul unor criterii care nu sunt cunoscute în mod oficial și fără ca decizia de detașare să poată face obiectul unui control jurisdicțional. În plus, el poate revoca această detașare în orice moment, fără ca o asemenea revocare să fie supusă unor criterii predefinite în drept și să trebuiască să fie motivată, relatează Reuters, citată de agerpres.ro. la începutul lunii martie, ministrul justiţiei din Polonia califica drept inacceptabilă decizia CJUE care nota că în procedura de nominalizare la Curtea Supremă de Justiţie a Poloniei judecătorii trebuie să aibă dreptul de a contesta hotărârile comisiei de evaluare a candidaţilor.

„Pe perioada detașării, aceștia nu beneficiază de garanțiile și de independența de care ar trebui să se bucure în mod normal toți judecătorii într-un stat de drept”, se menționează în decizia CJUE.

În plus, procurorul general al Poloniei a cerut, luni, Tribunalului Constituţional să decidă dacă reglementările invocate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru amenzile aplicate ţării sunt sau nu constituţionale.

Instanța supremă a hotărât că, din cauza lipsei unor criterii juridice pentru deciziile luate de ministrul justiției, lipsesc garanțiile necesare pentru a evita orice risc de utilizare a acestei detașări ca instrument de control politic al conținutului deciziilor judiciare, în special în domeniul penal. „Acest amestec de putere judiciară și executivă pune în pericol independența sistemului judiciar”, se arată în motivarea deciziei CJUE.

