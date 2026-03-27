Prețuri stabilite zilnic de stat

Noua legislație îi oferă ministrului energiei puterea de a stabili zilnic un preț maxim pentru carburanți. Comercianții vor avea libertatea de a vinde sub acest prag, dar nu îl vor putea depăși.

Potrivit autorităților, plafonul va fi calculat pe baza prețurilor medii de achiziție, a taxelor și a unei marje fixe de comercializare de 0,30 zloți pe litru. Prețurile vor fi anunțate oficial în fiecare zi.

Răspuns la criza din Orientul Mijlociu

Măsura vine pe fondul scumpirilor generate de tensiunile geopolitice din regiune, în special conflictul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, care a afectat piețele internaționale de energie.

Guvernul polonez consideră că intervenția rapidă este necesară pentru a limita impactul asupra populației și economiei.

Reduceri de taxe pentru combustibili

Planul nu se limitează la plafonarea prețurilor. Executivul condus de Donald Tusk a anunțat și reduceri semnificative de taxe:

TVA pentru carburanți va scădea de la 23% la 8%

accizele vor fi reduse la nivelul minim permis în Uniunea Europeană

Autoritățile estimează că aceste măsuri combinate vor duce la o scădere rapidă a prețurilor la pompă.

Urmează votul final și promulgarea

După adoptarea în Sejm, proiectul de lege va fi transmis Senatului, unde se așteaptă să fie aprobat fără dificultăți, având în vedere majoritatea guvernamentală.

Ulterior, legea va ajunge la președintele Karol Nawrocki pentru promulgare. Deși există tensiuni politice între șeful statului și guvern, oficialii anticipează că actul normativ va fi aprobat.

Măsuri urgente înainte de Paște

Executivul dorește ca noile reguli să intre în vigoare cât mai rapid, ideal înainte de sărbătorile de Paște din acest an, pentru a reduce presiunea asupra gospodăriilor și companiilor.

Decizia Poloniei ar putea deveni un model pentru alte state europene care caută soluții pentru a combate volatilitatea prețurilor la energie într-un context internațional instabil.