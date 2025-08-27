Potrivit plângerii tinerei, relația celor doi s-ar fi degradat treptat, iar polițistul de 22 de ani ar fi ajuns chiar să o lovească în mod repetat cu pumnii. După trei zile de bătai crunte, fata şi-a făcut curaj şi le-a povestit părinţilor prin ce trece. Aceştia au mers imediat la secție, unde au depus o plângere, iar ulterior a fost emis un ordin provizoriu de restricţie.

Tânăra a refuzat însă montarea unei brăţări electronice pentru monitorizarea polițistului, dar superiorii lui anchetează acum și dacă fata era minoră când s-au cunoscut.