Prima etapă din acest an a lucrărilor de reabilitare la Podul de la Cernavodă, situat pe Autostrada A2 (între km 155+415 - km 161+479), este programată în intervalul 15.02.2022 – 21.04.2022.

Astfel, lucrările de reabilitare continuă conform calendarului, avansând cu încă o etapă importantă ce se va încheia odată cu începerea sezonului estival, astfel încât traficul să fie deschis în totalitate pe Podul de la Cernavodă.

Termenul de finalizare al contractului de execuție este data de 12.02.2023, a anunțat CNAIR, luni seară.

Potrivit proiectului de reabilitare a părții rutiere vor fi înlocuite hidroizolația și calea pe partea carosabilă și trotuare, sistemul rutier, parapetul pietonal și direcțional, rosturile de dilatație, vor fi făcute lucrări de reparații cu betoane speciale la placa de suprabetonare a viaductelor de acces și la pile, lucrări de refacere a protecției anticorozive la structura metalică, atât pe podul principal, cât și pe viaductele de acces.

Contractul a fost semnat în urmă cu un an, pe 12 februarie 2021, în timpul mandatului ministrului Cătălin Drulă, cu firma MARISTAR COM SRL are o valoare de 66,847,689.39 de lei fără TVA. Are finanțarea asigurată din fonduri europene nerambursabile și o perioadă de execuție de 24 de luni și de garanție de 60 de luni.