Într-o intervenție la Realitatea Plus, George Tuță a relatat că actualul edil Clotilde Armand încearcă, pe căi degradante, să tergiverseze încheierea procesului de numărare, bătându-și joc chiar de locuitorii sectorului1.

" Sunt zeci de oameni de la secțiile de votare care așteaptă ca cei de la biroul electoral de sector să preia sacii cu voturi, tabelele si tabletele. Se tergiversează voit acest lucru. iar atmosfera de la BEC este una degradantă, pentru că primăria îi ține pe oameni într-o încăpere fără aer condiționat, așteptând ore în șir. (...) De când am intrat în cursă am știut că primarul Clotilde Armand își va încheia cariera, dar este rușinos că se ocupă de astfel de lucruri", a afirmat George Tuță.



Și liderul PSD sector 1, Florin Manole, a afirmat că actualul edil a pierdut și face eforturi disperate să schimbe acest rezultat.



" Nu mai poate, rezultatul este ireversibil cu siguranță a pierdut, De fapt, Clotilde Armand încearcă să blocheze încheierea procesului. Aceste secții de vot sunt în scoală, doamnei Armand nu-i pasă că le ține închise și copiii nu pot învăța. "

Potrivit unei comuncări a PNL sector 1, numărătoarea paralelă arată 475 de voturi în plus pentru George Tuță și au mai rămas două secții unde reprezentanții USR tergiversează numărătoarea voturilor, la 10 ore de la închiderea secțiilor de vot.

"La secția 27, am solicitat intervenția poliției naționale pentru a aplica legea. În prezent, se fac cercetări la fața locului.