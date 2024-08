„Pentru noi este mai mult decât limpede, cum este şi pentru electorat, că Partidul Naţional Liberal are o opţiune pentru forţele de dreapta, Partidul Naţional Liberal constituie, aş spune, ceea ce asigură în ultimii 30 de ani cea mai consistentă forţă politică de dreapta. Avem în momentul de faţă intenţia pentru candidat, este cât se poate de limpede”, a spus preşedintele PNL, la sediul partidului, potrivit News.ro.

Despre un tandem preşedinte-premier, Nicolae Ciucă a spus: „Aşa cum am discutat şi am şi prezentat după întâlnirea pe care am avut-o după alegerile locale la Braşov, este cât se poate de logic să avem un tandem preşedinte-premier”.

În ce privește posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie numele propus de liberali ca premier, Ciucă a precizat că nu pot să discute nume acum.

„Este clar că acest nume va fi discutat în forurile de conducere ale partidului şi vom avea un nume”, a mai spus Ciucă.

