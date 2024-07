Într-un context electoral dinamic și plin de provocări, analistul politic Miron Mitrea face o declarație surprinzătoare, sugerând că o figură strategică ar putea influența radical soarta campaniei lui Nicolae Ciucă. Cu alegerile la orizont, intensitatea jocurilor politice atinge cote maxime, iar Mitrea identifică un om cheie capabil să acționeze ca un catalizator în confruntarea electorală. Conform analizei sale, acest personaj ar putea să fragilizeze baza de susținere a liderului liberal, compromițându-i astfel șansele de a avansa în al doilea tur.

„Cel mai probabil, dupa cum arata astazi scena politica, pentru alegerile prezidentiale, in turul doi vor ajunge Marcel Ciolacu, care va castiga turul 1 si cu Nicolae Ciuca. Au mai fost cazuri in care candidatul PSD-ului a castigat turul 1 si nu a reusit sa castige si turul 2. Lucrurile s-au mai schimbat ontre timp, dupa parerea mea, dar vom vedea cu totii.

Nicolae Ciuca are doi adversari. Are un adversar direct, care este Mircea Geoana, daca intra in campanie. Parerea mea este ca a inceput sa se intrebe. A aparut in sodaje si lucrurile nu sunt foarte clare in favoarea lui Mircea Geoana ci mai degraba sunt nefavorabile pentru el.

Noi ca sa putem sa vedem cine va fi presedinte trebuie sa analizam cine intra in turul 2. Solutia, cu ghilimele, in aceasta chestiune este doamna Lasconi. Ea care se da de dreapta, cum se da tot USR-ul desi este un partid progresist de stanga, dar asa este vazut de o buna parte a electoratului, este cea care va ataca electoratul lui Nicolae Ciuca. Daca vroiau sa se inteleaga USR-ul cu PNL-ul trebuiau sa nu isi puna candidati si sa il puna pe Nicolae Ciuca. Si atunci, sigur, puteam vorbi de o asa numita dreapta unita. Dar USR cand vorbeste de o dreapta unita vorbeste de o solutie in care in jurul lor sa vina altii. Deci dreapta unita este USR-ul sprijinit de altii. Asa vad ei problema.

USR a mai avut un candidat acum cinci ani. USR a reusit sa arate acum cinci ani ca nu stie, ca nu are profesionisti pentru campanie. Acum, doamna Lasconi incepe o campanie care are un singur scop: Acela de a-i majora ei sansele de a intra in turul 2, desi evident in toate sondajele de opinie pe care le-am vazut si ea si noi nu are nici o sansa de a ajunge in turul doi. Acest egocentrism politic nu va duce la niciun rezultat pozitiv pentru USR, dar, sigur, e treaba lor. Modul la care s-a referit la PNL spunandu-i ca intai trebuie sa se igienizeze, imi aduce aminte de chestia aia veche „intai spala-te pe fata si pe picioare si dupa aia vino la masa”, cam asa i-a spus. Obraznicie, aici are dreptate Rares Bogdan. Doamna Lasconi nu are cum sa ajunga in turul doi, dar il poate „ajuta” pe domnul Nicolae Ciuca sa nu ajunga in turul 2. Si ea face tot ce poate acum sa ii taie voturile lui Nicolae Ciuca. Evident, liberalii, despre care putem spune orice, dar nu ca nu au profesionisti, inteleg foarte bine. Doamna Lasconi, in mod normal pentru USR, cu o lipsa de profesionalism demna pentru acest partid, reuseste sa-si faca praf singurul aliat posibil: PNL.

Doamna Lasconi vrea neaparat sa intre in turul doi sau sa faca un rezultat cat mai bun ca sa isi creasca partidul. Dar nu are nicio sansa. Nu are nico dragoste pentru PNL si se comporta ca atare. ...

PNL, prin vocea purtatorului de cuvant, se ocupa si el de USR. PNL intra in turul 2 fara ajutorul USR-ului, PNL poate sa nu intre in turul 2 daca doamna Lasconi trece de 15% voturi in primul tur. Doamna Lasconi nu il ajuta deloc pe Nicolae Ciuca, doamna Lasconi este principalul hop de care trebuie sa treaca domnul Ciuca pentru a intra in turul 2. Atata vreme cat Mircea Geoana in ultimele sondaje nu mai arata ca poate intra in turul 2, cel putin asa sunt sondajele astazi, mai e pana in decembrie, Nicolae Ciuca pare ca este cel care va intra cu Marcel Ciolacu in turul 2, daca nu reuseste domana Lasconi sa ia mai multe voturi.

Deci nici vorba ca USR sa faca o alianta cu PNL. Se face ca vrea sa faca o alianta si intre timp ii ataca baza electorala. Deci doamna Lasconi, daca era interesata de o asa numita dreapta, din care in mod evident PNL face parte, trebuia sa nu candideze si sa-l sprijine pe Ciuca.

Principalul candidat al doamnei Lasconi nu este nici Ciolacu, nici Simion, este in mod evident Nicolae Ciuca. Ea il va ataca pe Nicolae Ciuca, si a inceput deja sa o faca”, a spus Miron Mitrea la Realitatea Plus.

