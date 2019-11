Piedone: Dacă în Colectiv erau și copiii mei, aș fi spus la fel, că nu am greșit

Fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, pentru care reprezentantul Ministerului Public a cerut pedeapsa orientata spre maximum, in dosarul Colectiv, in care este acuzat de abuz in serviciu, a declarat, luni seara, in fata instantei, ca se considera nevinovat.

"In educatia pe care am primit-o am invatat sa spun adevarul, sa nu mint si sa recunosc unde am gresit. Am spus adevarul si nu am ce sa recunosc pentru ca, in situatia de fata, nu am gresit cu nimic. Daca in seara aceea, in club erau si copiii mei, la fel v-as fi spus, ca nu am gresit. Daca cineva ma considera vinovat, sa ii considere si pe cei peste 300 de primari care au semnat la fel ca mine", a spus fostul primar al Sectorului 4, citat de ziare.com.